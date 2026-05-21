フジテレビの井上清華アナウンサーが、自身のインスタグラムで高島彩、加藤綾子の両アナから誕生日を祝福されたと報告した。

井上アナは、「写真の自分がとっても幸せそうです笑 高島さん、加藤さんお2人とお会いできるだけでも嬉しいのに、お誕生日までお祝いしていただきました」と投稿。高級そうな飲食店で、3人が笑顔で仲良く写っている写真を公開した。

ちなみに3人は、フジテレビの看板番組「めざましテレビ」でメーンキャスターを務めた共通点がある。高島アナが人気番組にし、加藤アナが引き継いで現在は井上アナがMCを担当しているところだ。

そんな3人の会合となり、「神メンバーすぎる」「歴代のレジェンドたちと素敵すぎます」「歴代のめざましお姉さん」「めざまし3ショット貴重レアです」など、さまざまなコメントがファンから投稿された。

一方で、今回の3ショットをみたテレビ関係者の間では、井上アナの独立が近いのではないかとうわさが広まっているという。

「井上アナはフジテレビで圧倒的な人気を誇り、高島アナと加藤アナの正統な後継者だと言われています。境遇が似ていることで、井上アナが2人の先輩に独立の相談をしたのではないかとうわさが出ました。2人とも、現在の井上アナのように人気が絶頂の時に独立していますし、間違いなく参考になる情報を持っていますからね。井上アナが、2人に独立の相談をしたとしても不思議ではありません」（民放関係者）

ちなみに、高島アナは2001年に入社し、数々の人気番組を担当して2010年12月31日に退社した。加藤アナは2008年に入社し、2016年4月末で退社しているの、2人とも「入社から10年」に近いところで独立している。

2018年に入社した井上アナは、在籍が10年に近くなり、近年では常に独立のうわさがテレビ関係者の間で出ている。そんなタイミングで、独立して成功した先輩たちに会ったことで、ついに決断したのかもしれないといううわさが広まっているそうだ。

「過去には、30歳で女子アナは限界だと言われ、独立の目安になっていました。井上アナは今回の誕生日で31歳となり、独立の可能性が高まっています。そもそも、中居正広さんの問題で絶不調のフジテレビに長く在籍しても、井上アナにメリットがないですからね。2人に会ったのもタイミングがバッチリですし、近いうちに独立が発表されるのではないかとうわさされています」（民放関係者）

今回公開された写真では、先輩たちに囲まれてスッキリした顔に見える井上アナ。レジェンドたちの話を聞いて、何か考えがまとまったのかもしれない。