½°±¡1É¼¤Î³Êº¹¡Ö¹ç·û¡×¡¡Åìµþ¹âºÛÈ½·è¡¢4·ïÌÜ
¡¡¿Í¸ýÈæÎã¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤¶è³ä¤ê¤ÇºÇÂç2.10ÇÜ¤Î¡Ö1É¼¤Î³Êº¹¡×¤òÀ§Àµ¤»¤º¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿2·î¤Î½°±¡Áª¤Ï·ûË¡°ãÈ¿¤À¤È¤·¤Æ¡¢¾£±Ê±Ñ½ÓÊÛ¸î»Î¤é¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Åìµþ¹âºÛ´ÉÆâ¤Î1ÅÔ10¸©¤ÎÁªµó¶è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁªµóÌµ¸ú¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢Åìµþ¹âºÛ¡Ê¸ÅÅÄ¹§É×ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï21Æü¡¢¡Ö¹ç·û¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢ÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¡¡Æó¤Ä¤ÎÊÛ¸î»Î¥°¥ë¡¼¥×¤¬Á´¹ñ14¤Î¹âºÛ¡¦¹âºÛ»ÙÉô¤Ëµ¯¤³¤·¤¿ÁÊ¾Ù¤Ç4·ïÌÜ¤ÎÈ½·è¡£Àè¹Ô¤¹¤ë3È½·è¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¹ç·û¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·ÀÁµá¤ò´þµÑ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î½°±¡Áª¤ÏÁ°²ó2024Ç¯Áªµó¡ÊºÇÂç³Êº¹2.06ÇÜ¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¿Í¸ýÈæ¤òÀµ³Î¤ËÈ¿±Ç¤·¤ä¤¹¤¤µÄÀÊÇÛÊ¬ÊýË¡¡Ö¥¢¥À¥à¥ºÊý¼°¡×¤Ë¤è¤ë¶è³ä¤ê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢³Êº¹¤Ï¤ä¤ä³ÈÂç¤·¤¿¡£