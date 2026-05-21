サッカー日本代表として3度のFIFAワールドカップ（W杯）に出場した本田圭佑（39）が、W杯北中米大会で、NHK解説者および日本テレビの「日本戦スペシャルアンバサダー」として、日本代表の全試合に登場することが決まった。

NHKは21日、日本戦を同局地上波で放送する予選リーグ初戦のオランダ戦（6月15日）、第3戦のスウェーデン戦（同26日）、さらに決勝トーナメントに進出した場合は、同1回戦から全ての日本戦で、本田が解説を務めると発表した。決勝トーナメント1回戦はBS、その後は総合で生中継を予定している。

さらに、日本テレビも同日、本田の「日本戦スペシャルアンバサダー」就任を発表。決勝トーナメント進出の大きな鍵を握るグループステージ第2戦、メキシコ・モンテレイで行われるチュニジア戦（6月21日放送、日本テレビ系）で現地出演する。予選は全3試合で、本田圭佑が地上波に登場する形となる。

本田は日テレに寄せたコメントでは、「戻ってきました。4年ぶりの解説になります。もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度だけやってみたいという気持ちになり、再びこうしてやらせて頂くことになりました」と意気込んでいる。

本田が解説を務めるのはABEMAの解説を務めた2022年カタール大会以来、4年ぶり。4年前は、同一チームで戦った経験のない若手選手らを「さん付け」の敬称で呼びながら、独特の表現を連発した。日本代表のパスを「サッカー業界的には雑い」と評したり、相手チームに対して「穴やぞ」と攻めどころを指摘。ロスタイムの長さに「7分！」と叫ぶなど、親しみやすく的確な“名言”を数多く発し、「本田の解説」がSNSのトレンド入りする評判となった。

本田はこの日NHKで、オランダ戦の実況を務める小宮山晃義アナウンサーらと会見。カタール大会での解説が話題となったことに触れながら意気込みを聞かれると「まあ、不安しかないですね。いまだに何が、僕の解説によってウケたのか分かっていない」と自虐した。ただ「解説することはないかも」と言っていたことについては「変わらなかった。直前まで、やるつもりはなかった。ただ、徐々に、周囲の期待の声とか聞き続けることで、徐々に変わっていったのが本当に最近。それだけＷ杯に関わりたいということですね」と意欲を語った。NHKでも、独自の視点による“本田節”がさえ渡るか、注目される。