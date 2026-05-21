サッカー日本代表として3度のFIFAワールドカップ（W杯）に出場した本田圭佑（39）が、W杯北中米大会に、NHKの解説者として臨むことが決まった。

NHKは21日、日本戦を同局地上波で放送する予選リーグ初戦のオランダ戦（6月15日）、第3戦のスウェーデン戦（同26日）、さらに決勝トーナメントに進出した場合は、同1回戦から全ての日本戦で、本田が解説を務めると発表した。日本の決勝トーナメント1回戦は、BSで放送予定だが、地上波以外でも、本田の生解説を聞くことができる。

本田が解説を務めるのは、ABEMAの解説を務めた2022年カタール大会以来、4年ぶり。4年前は、同一チームで戦った経験のない若手選手らを「さん付け」の敬称で呼びながら、独特の表現を連発した。日本代表のパスを「サッカー業界的には雑い」と評したり、相手チームに対して「穴やぞ」と攻めどころを指摘。ロスタイムの長さに「7分！」と叫ぶなど、親しみやすく的確な“名言”を数多く発し、「本田の解説」がSNSのトレンド入りする評判となった。

この日は都内の同局で、オランダ戦の実況を務める小宮山晃義アナウンサーらと会見。カタール大会での解説が話題となったことに触れながら意気込みを聞かれると「まあ、不安しかないですね。いまだに何が、僕の解説によってウケたのか分かっていない」と自虐した。ただ「解説することはないかも」と言っていたことについては「変わらなかった。直前まで、やるつもりはなかった。ただ、徐々に、周囲の期待の声とか聞き続けることで、徐々に変わっていったのが本当に最近。それだけＷ杯に関わりたいということですね」と意欲を語った。NHKでも、独自の視点による“本田節”がさえ渡るか、注目される。