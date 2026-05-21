マリーゴールドは２３日に大田区のＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた（大田区総合体育館）で旗揚げ２周年記念大会「ＭＡＲＩＧＯＬＤ ＳＨＩＮＥ ＦＯＲＥＶＥＲ ２０２６〜Ａ Ｇｌｏｒｉｏｕｓ Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ〜マリーゴールド２周年記念〜」を開催する。

２０２４年５・２０後楽園ホールで旗揚げした団体。メインイベントの２周年記念スペシャルマッチでワールド王者の青野未来が桜井麻衣、みちのくプロレスのＭＩＲＡＩとトリオを結成しこの大会を最後に退団する林下詩美、マーベラスのＡＡＡＷ王者・彩羽匠、マディ・モーガンと対戦する。

このほど、都内で会見が行われ、青野は対戦相手に「マーベラスとの対抗戦もあったり、色々と縁もあった選手で、私でも対抗戦でほとんど彩羽匠選手とぶつかってないので、すごくその部分では楽しみにしている部分があって。やりたいと思っていた選手なので、そこはすごく楽しみです。そしてマディ・モーガン。このベルトかけて、１６日の後楽園、対戦が決まってます。もちろん私が防衛するつもりなんですけれども、もしかしたらチャンピオンになってるかもしれないということで、このカードなのかなという風に思っています。林下詩美とたくさん戦って、このベルトを取って、そしてこの間、防衛したことで、さらにまた強くなれた。本当に感謝しかなく、最後っていうところ、悔いなく林下詩美と最後まで戦い抜きたいと思ってます」と決意を見せた。

続けて「ただ、それはいろんな思いはありますけど、でもやっぱり悔しいです。うん、前の試合の選手たちも何人かね、このカードに組まれなかったことだったり、このカードが生え抜きだけじゃないっていうところに悔しさを持ってくれた選手もいて。自分もやっぱ同じ気持ちだし。２周年っていう大会で何を見せられるか。でも私はこれからを見せていかなきゃいけないと思っています。マリーゴードもこれからをワクワクしてもらわなきゃいけない。だからやめてったＭＩＲＡＩやめていく詩美。そこにそこの２人を主にしたくない。私が主役になる。私が今このマリーゴールドの頂点のベルトを持っているので、もちろん責任も感じてますし、覚悟を持ってます。３年目、マリーゴールドはみんな全然心配しなくて大丈夫です。私が３年目のマリーゴールド引っ張っていきます」と誓った。

◆５・２３大田区

▼第０試合 シングルマッチ

ハミングバード ｖｓ ザ・レディＡＩ

▼第１試合 タッグマッチ

南小桃＆橘渚 ｖｓ 山粼裕花＆心希

▼第２試合シングルマッチ

瀬戸レア ｖｓ Ｃｈｉ Ｃｈｉ

▼第３試合 ８人タッグマッチ

翔月なつみ＆石川奈青＆越野ＳＹＯＫＯ．＆エンジェル・ヘイズ ｖｓ 野崎渚＆ナイトシェイド＆ナイラ・ローズ＆ジョニー・ロビー

▼第４試合 シングルマッチ

メガトン ｖｓ 極悪女王Ｄ

▼第５試合 シングルマッチ

山岡聖怜 ｖｓ 暁千華

▼第６試合 ツインスター選手権試合

王者組・松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩ ｖｓ 挑戦者組・天麗皇希＆後藤智香

▼メインイベント マリーゴールド旗揚げ２周年スペシャル６人タッグマッチ

青野未来＆桜井麻衣＆ＭＩＲＡＩ ｖｓ 林下詩美＆彩羽匠＆マディ・モーガン