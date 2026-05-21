お笑いコンビ、鬼越トマホークの金ちゃん（40）が21日、自身のXを更新。自身に「奇妙」な電話がかかってきたことを明かし、注意喚起した。

金ちゃんは「これはどういう意図があるのかお聞きしたいです」とユーザーに問いかけると、「ついさっき非通知で電話があり電話に出たところ『警視庁捜査本部なのですが少しよろしいですか？ あなたが事件の参考人になってるので警察署まで来て欲しいのですが可能でしょうか？』と言われました」と報告した。

やりとりの内容も記し「どういうことですか？ と聞くと『被害者の調査をしていたらあなたのクレジットカードの明細が出てきて参考人としてお話を聞きたいです』と」。また「『どこに行けばいいですか？』と聞いたら『霞ケ関の警察庁までお越しください』と言われ、『分かりました！ 伺います』と答えると『お待ちしてます！』と電話を切られたのですが、さすがに荒すぎて騙される奴いないだろと思うのですが、フルネームも知られてたし奇妙でした」と振り返った。

また「この場合長く話したら金が取られるとかあるのかなと思いつつ向こうになんのメリットがあるのか分からないので詳しい方教えてください」と意見を求め、「流石に騙される人も居ないと思いますが皆さんお気をつけください！」と注意を呼びかけた。