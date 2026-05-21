生活保護を受ける母から「エアコン壊れたから5万円助けて」と連絡が！ 払ってあげたいですが、保護費が「減額・打ち切り」にならないか心配です。“一時的な援助”なら問題ないでしょうか？

親からの「エアコン代援助」依頼は生活保護のルールでどう扱われる？

生活保護では、収入があれば保護費に影響するのが原則ですが、実際の扱いはケースごとに判断されます。



生活保護では「収入認定」が基本

生活保護では、給与や年金だけでなく、親族からの仕送りなども収入として扱われることがあります。これを「収入認定」といい、収入が増えれば、その分だけ保護費が調整される仕組みです。



すべての援助が対象になるわけではない

ただし、親族からの援助がすべて収入として扱われるわけではありません。援助の内容や目的によっては、収入とみなされないこともあります。

例えば、生活費として自由に使えるお金ではなく、「エアコンの購入費用」といった使い道がはっきりしている場合は、通常の仕送りとは別の扱いになる可能性があります。実務では、このように用途が限定されているかどうかが判断のポイントです。



「収入認定」と「家具什器費」の考え方

エアコン代としての5万円がどう扱われるかは、援助の性質によって判断が分かれます。毎月の仕送りのように継続的な援助は、生活費を補うものと考えられるため、原則として収入認定の対象です。

一方、今回のように「エアコン購入のための一度きりの援助」であれば、「家具什器費」として認められる可能性があります。



家具什器費として認められるケース

生活保護では、生活に必要な家具や家電の購入は「家具什器」として扱われます。エアコンも、家具什器費の対象に含まれる家電です。親族からの援助でエアコンを購入する場合、以下のような条件を満たしている場合、収入とみなされない可能性があります。



・5万円がエアコン購入のみに使われている

・領収書などで用途を証明できる

・援助金が現金として手元に残っていない

注意したいポイント

ただし、同じ5万円でも「自由に使える現金」として渡された場合は、収入と判断される可能性が高まります。あくまでもエアコン購入など、用途が限定されているかが重要な判断基準です。



減額・打ち切りを避けるための確認ポイント

制度上問題がないケースでも、手続きや説明不足がトラブルの原因になることがあります。

まず、援助を行う前に担当のケースワーカーへ相談することが重要です。事前に説明しておくことで、後から「無申告の収入」と判断されるリスクを避けられます。

さらに、エアコンの購入であれば、領収書や見積書を保管しておくことが大切です。これにより、「目的どおりに使われた資金」であることを客観的に示せます。

また、一度に現金を渡す場合、そのまま手元に残ってしまうと「自由に使えるお金」とみなされる可能性があります。可能であれば、家電量販店への直接支払いなど、使途が明確になる方法を選ぶと安心です。



支援の形を工夫する

制度を守りながら支援するためには、ルールの理解が欠かせません。例えば、現金ではなく、エアコンそのものを購入して設置する方法も考えられます。このように「目的が明確で現金が残らない形」で支援することで、制度との整合性を保ちやすくなります。

なお、生活保護の打ち切りは、継続的な収入が生活保護基準を上回る場合などに検討されるものです。今回のような一時的な少額援助だけで直ちに打ち切りになるケースは一般的ではありません。



エアコン代の援助は「用途」と「手続き」で扱いが変わる

生活保護を受給している親への援助は、内容によって減額や打ち切りにつながるかどうかが変わります。エアコン購入のように用途が限定された一時的な支援であれば、適切に手続きを行うことで収入とみなされないケースもあります。

ただし、判断は個別の事情により左右されるため、事前にケースワーカーへ相談することが重要です。制度を理解したうえで支援することで、安心して親を支えられるでしょう。



出典

厚生労働省 生活保護・福祉一般

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー