【ワンダーフェスティバル2026[夏]】 開催日時：7月26日10時～17時 開催場所：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール （〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1） 主催：ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂

ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂は、世界最大級の造形・フィギュアの祭典「ワンダーフェスティバル2026[夏]」を7月26日に開催する。

本イベントのキービジュアルの初公開をはじめ、出展ディーラーのリストや入場券情報（5月22日より順次販売）が公式サイトで公開された。

2026[夏]のテーマは「探検」で、探検服に身を包んだワンフェス公式キャラクター「ワンダちゃん」「リセットちゃん」「カットくん」がキービジュアルに登場。

入場券は5月22日、5月29日に優先入場券各種の抽選受付を開始し、前売り入場券は6月5日より販売する。前売り入場券は、混雑緩和および安全対策、暑さ対策の観点から、受付開始時間別にA～C区分が用意されている。各区分にU22割を設定しているほか、小学生以下は入場無料（要保護者同伴）。

また、暑さ対策の取り組みなどの公開された。

入場券情報（5月22日より順次販売）

・優先入場券 海洋堂VISAカード先行抽選

価格：7,500円

販売期間：5月22日12時～5月25日23時59分

・優先入場券 一般抽選

価格：7,500円

販売期間：5月29日12時～6月1日23時59分

・前売り入場券（A～C区分）

価格：3,500円

販売期間：6月5日12時～7月25日23時59分

・前売り入場券 U22割（A～C区分）

※22歳以下対象

価格：2,200円

販売期間：6月5日12時～7月25日23時59分

・前売り入場券 午後割

※当日13:00以降に入場可

価格：2,300円

販売期間：6月5日12時～7月25日23時59分

・当日券

価格：4,000円

販売期間：7月26日（日）0:00～

暑さ対策

家電ブランド「Shark」（シャークニンジャ合同会社）のプロジェクトに参画

シャークニンジャ合同会社が展開する生活家電ブランド「Shark」と連携し、会場内に空調家電を設置いたします。休憩エリアなどで気軽に涼を取ることができ、来場者の皆さまが快適に過ごせる環境を整備いたします。

写真はイメージです

写真はイメージです

入場での暑さ対策

開場前の待機時間が発生する券種（優先入場券、前売り入場券A・B区分）については、可能な限り日差しを避けてご待機いただけるよう動線（1ホール屋内経由を予定）を設計しております。来場者の皆さまの負担を最小限に抑え、安全かつ快適なイベント運営のため、分散入場へのご協力をお願いいたします。

当日の注意事項や入場案内は、特設サイトおよび公式Xアカウントにて随時発信いたします。ご来場前、またイベント当日には最新情報をご確認いただきますようお願いいたします。

昨年の様子

※午後以降、入場待機列解消後は、1ホールにてフードエリアなどをお楽しみいただけます。

※優先入場券をご利用の方は、幕張メッセイベントホールの大規模改修工事の影響により、前回と入場ルートが異なります。事前に特設サイトをご確認ください。

救護体制の強化

会場内各所に救護室を設置し、イベント開催中は救急救命士が待機いたします。体調に不安がある場合は、お近くのスタッフまでお申し付けください。

風除テントの設置

ホール内の温度上昇対策として、通路4か所に風除テントを設置いたします。外気流入を抑制し、快適な環境の維持を図ります。

※写真はイメージです

過去の設置の様子

涼感アイテムの配布

参加ディーラーおよび来場者の皆さまに、うちわや冷却パックを無料配布いたします（数量限定）。

屋内コスプレエリアの設置

暑さや天候の影響を受けにくい環境として、ホール内にもコスプレエリアを設置いたします。詳細は後日ご案内いたします。

昨年のコスプレエリアの様子

ご来場前のお願い

・ご来場の際は、最新のアナウンスをご確認の上、十分な暑さ対策をしてお越しください。

・体調に異変を感じた場合は無理をせず、水分補給と休憩をお願いいたします。

・入場列など人が密集する場所では事故防止のため、日傘の使用をお控えいただきますようお願いいたします。帽子などでの日よけ対策を推奨いたします。

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