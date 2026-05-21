【トヨタ スプリンター トレノ AE86 GT APEX 前期型 （1983）】 7月25日ごろ 発売予定 価格：3,520円

ハセガワは、プラモデル「トヨタ スプリンター トレノ AE86 GT APEX 前期型 （1983）」の完成見本を公開した。発売は7月25日ごろを予定しており、価格は3,520円。

本製品は、1983年に発売された「ハチロク」の愛称で親しまれている4代目スプリンター「トレノ（AE86型）」を1/24スケールでプラモデル化したもの。

今回同社公式サイトの商品ページが更新され、ローダウン仕様で組み上げた赤色ボディの完成見本画像を追加公開しており、前回公開された白色ボディとのツーショット画像も公開している。

「トヨタ スプリンター トレノ AE86 GT APEX 前期型 （1983）」

スケール：1/24スケール サイズ：模型全長 176.5mm、模型全幅 78mm

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