２１日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２．８４ポイント（０．０１％）安の２５６４８．２８ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３０．３６ポイント（０．３５％）安の８５７４．７７ポイントと続落した。売買代金は１５０８億５４８０万香港ドルとなっている（２０日前場は１４０７億１８８０万香港ドル）。

中東情勢を見極めたいとするスタンスが相場の重し。膠着状態が続く中東情勢を巡っては、複数メディアが２０日、トランプ米大統領はイランとの和平交渉が最終段階に入ったとの認識を示していると報道した。ただ、トランプ氏は、戦闘終結を急ぐつもりはないとした上で、和平合意に至らなければ攻撃を再開するとも述べている。指数は高く始まったが、中盤からマイナスに転じた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が４．４％安、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が３．９％安、ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が３．３％安と下げが目立った。

セクター別では、石油・石炭が安い。中油燃気集団（６０３／ＨＫ）が２．５％、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が２．４％、中国海洋石油（８８３／ＨＫ）が１．９％、エン鉱能源集団（１１７１／ＨＫ）が２．８％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が２．１％ずつ下落した。

中国の不動産セクターも急落。世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が６．２％安、碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が４．８％安、合景泰富地産（１８１３／ＨＫ）が４．７％安、旭輝ＨＤ（８８４／ＨＫ）が２．９％安で引けた。

半面、ロボット関連の銘柄は高い。南京埃斯頓自動化（２７１５／ＨＫ）が１４．２％、広東華沿機器人（１０２１／ＨＫ）が７．９％、深セン市越疆科技（２４３２／ＨＫ）が４．３％、深セン市優必選科技（９８８０／ＨＫ）が３．５％ずつ上昇した。

他の個別株動向では、中国政府系旅行会社の香港中旅国際投資（チャイナ・トラベル：３０８／ＨＫ）が５．０％高。香港・マカオの観光サービス事業（港澳文旅）を分離上場し、既存株主に港澳文旅の株式を現物配当として付与する方針を明らかにしたことが支援材料だ。

本土マーケットは小反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１９ポイント高の４１６２．３７ポイントで取引を終了した。医薬が高い。自動車、金融、運輸、インフラ建設なども買われた。半面、エネルギーは安い。ハイテク、不動産、公益、消費も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）