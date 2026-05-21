『ぽかぽか』ゲストのお宝“鑑定”企画でスタジオ騒然 16万円で購入したアコギ→衝撃の結果に「すごいよ！」「こんなに上がるの？」
シンガー・ソングライターの矢井田瞳（47）が21日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。お宝鑑定企画で驚きの結果をたたき出した。
【写真】本当に47歳?? 視聴者も驚いた矢井田瞳の現在の姿
この日は「平成の音楽事情語り尽くし＆ヒットソング生披露SP」と題し、矢井田は、島谷ひとみとともに番組出演。平成の音楽シーンを語り尽くした。
また番組恒例の自身のお宝を持ち寄る鑑定企画が行われ、矢井田は20年以上愛用しているというGibson（ギブソン）のアコースティックギターを鑑定に出した。矢井田はギターを当時16万円で購入したというが、鑑定結果は驚きの200万円。
まさかの額にスタジオは騒然。「すごいよ！」「こんなに上がるの？」と驚きの声が飛び交う中、矢井田自身は言葉を失った。鑑定した専門家によると当ギターは「1999〜2006年の8年間のみ生産されたモデルで、作られた本数が少なく希少性が高い」と指摘。さらに「矢井田さんがライブや作品づくりで長年愛用していることで付加価値がプラスされた一品」と理由を説明した。
矢井田はライブでも使っているギターだとしながらも「さらに大事にしようと思いました」と笑みを浮かべた。
【写真】本当に47歳?? 視聴者も驚いた矢井田瞳の現在の姿
この日は「平成の音楽事情語り尽くし＆ヒットソング生披露SP」と題し、矢井田は、島谷ひとみとともに番組出演。平成の音楽シーンを語り尽くした。
また番組恒例の自身のお宝を持ち寄る鑑定企画が行われ、矢井田は20年以上愛用しているというGibson（ギブソン）のアコースティックギターを鑑定に出した。矢井田はギターを当時16万円で購入したというが、鑑定結果は驚きの200万円。
矢井田はライブでも使っているギターだとしながらも「さらに大事にしようと思いました」と笑みを浮かべた。