【アナグラムクイズ】「う こ て は ん」を並び替えると？ 1分以内で挑戦しよう
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
今回のお題は5文字。一見ばらばらに見える文字も、順番を入れ替えるとよく耳にする言葉に大変身します。1分以内を目標に、ぜひ挑戦してみてください！
う こ て は ん
ヒント：最後の文字は「う」
答えを見る
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▼解説
「破天荒」とは、これまで誰も成し遂げられなかったことを初めて実現するという意味の言葉です。日常では「型破り」「豪快」なイメージで使われることも多い表現ですね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回のお題は5文字。一見ばらばらに見える文字も、順番を入れ替えるとよく耳にする言葉に大変身します。1分以内を目標に、ぜひ挑戦してみてください！
問題：「う こ て は ん」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
う こ て は ん
ヒント：最後の文字は「う」
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正解：はてんこう正解は「はてんこう」でした。
「破天荒」とは、これまで誰も成し遂げられなかったことを初めて実現するという意味の言葉です。日常では「型破り」「豪快」なイメージで使われることも多い表現ですね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)