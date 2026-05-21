「無免許で事故してケガさせて逃げる」 人間性すら疑う事件

愛知県警高速隊は2026年5月18日、公式SNSを更新。過失運転致傷等の被疑者を逮捕したと発表しました。



一体何があったのでしょうか。

この事件は、2025年10月に名古屋高速で発生しました。被疑者は無免許でクルマを運転し、交通事故を引き起こしました。単独事故ではなく、相手のいる交通事故で、相手はケガを負ったといいます。

【画像】「えっ…」 これが「無免許事故でそのまま逃げた車両」です！ 画像で見る

ここまででも悪質な事件ですが、それだけでは済みませんでした。被疑者はその後、事故現場でクルマを放置し、逃走したということです。

ケガをさせたにも関わらず、ケガ人の保護や最低限の事故処理や報告すら行わず、自分の身を守ることを優先させた被疑者の行動は、もはやドライバーとしての資質の如何を通り越し、人の道に背き、到底看過できない行動といえます。

なお、この身勝手極まりない被疑者の行動は、「無免許運転」「過失運転致傷」、さらにはケガをさせて逃げているので「救護義務違反」など複数の違反に該当します。そもそも人間性を疑うものですが、違反という違反をすべて詰め込み、法律という観点でも極めて悪質な事件といえます。

投稿には、事故を起こした被疑者が運転していた車両の画像が添付されています。白い高級セダンですが、左フロントは大破し、ヘッドライトは脱落。ホイールハウスに収納されているはずのタイヤも丸見えといった様子で、さらに助手席ドア付近までも激しい損傷が見られます。

相手の車両の被害は不明ですが、この状態を見るとかなりのダメージを与えたのは間違いなく、周辺の道路などにも被害が及んでいる可能性も考えられます。

なお、報道によると運転していたのはイラン人の男だったということです。

愛知県警高速隊は逮捕の報告とともに、「逃走しても、必ず捕まえます！事故を起こしたら止まる・助ける・届け出る！」と、事故発生の最低限行うべき行動を改めて示すとともに、投稿の末尾に異例の「＃逃げ得は許さない」というタグを付記し、事故を起こして逃走するドライバーを厳しい口調でけん制しています。