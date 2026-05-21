ロッキーズの菅野智之投手が日本時間22日のダイヤモンドバックス戦に今季10度目の先発予定。ここまでチームトップの4勝を挙げる活躍を見せ、次戦でも菅野投手の好投に期待が高まっています。

菅野投手はメジャー挑戦1年目の昨季はオリオールズで10勝をあげる活躍を見せ、2年目の今季は、自身メジャー2球団目となるロッキーズで先発ローテーションを任されています。

前回はダイヤモンドバックスを相手に7安打を浴びつつも5回2失点と粘りの投球でチームトップの今季4勝目を飾っていました。

ここまでチーム2番目に多い9度の先発登板で防御率4.02。ロッキーズのなかで、5試合以上先発している投手のなかではトップの成績です。また勝率.571とドジャースの山本由伸投手(.429)やカブスの今永昇太投手(.500)よりも高い数字を残しています。21日の時点で規定投球回に到達していませんが、ダイヤモンドバックス戦で4回以上投げ、好投すればこの2投手の上位にランクインする可能性もあります。

さらにロッキーズでQSを2度達成しているのは、菅野投手のみ。エース格として存在感を発揮しています。

果たして明日22日のダイヤモンドバックス戦で再び好投を披露し、今季5勝目を挙げることができるか注目です。