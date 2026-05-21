広島県廿日市市の厳島（宮島）で２０日朝に起きた寺院・大聖院の「不消（きえずの）霊火堂（れいかどう）」の火災。

関係者への取材から、発生当時の緊迫した様子などが明らかになった。

大聖院の吉田大裕副住職によると、霊火堂では毎晩、僧侶が泊まり込みで管理を担っている。吉田副住職は泊まりの僧侶から「（霊火堂が）燃えている」と電話を受け、急いで霊火堂へ向かった。午前９時頃に到着したが、すでに炎に包まれていたという。その場にいた登山客らの協力も仰ぎ、備えつけの防火水槽とホースを使って消火活動をしたが火勢は弱まらず。「周りの山林に延焼しないようにするだけで精いっぱいだった」と振り返った。

霊火堂は２００５年にも火災で焼失し、翌年に再建されていた。２度目の惨事に吉田副住職は「ショックで頭が真っ白。一日でも早く地元の方や信者の方に元の姿を見てもらえるように（再建に）取り組みたい」と懸命に前を向いた。

火災の影響で、弥山の麓から山頂付近までを結ぶ「宮島ロープウエー」も運休となった。運行する「広島観光開発」（廿日市市）の石坂和盛営業課長によると再開の見通しは立っていないという。

大聖院の近くで古民家カフェを営む高橋京子さん（６４）は「霊火堂が焼けてしまい胸が痛いが、『消えずの火』が無事だったのはよかった」と語った。千葉県流山市から夫婦で宮島を訪れていた男性（７８）は「観光名所の宮島で火事が繰り返されないためにも対策をしてほしい」と話した。

廿日市市消防本部によると、午前１０時３５分頃に鎮圧となったものの、鎮火には至っていない。出火原因も不明という。