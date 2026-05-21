球団史上最大のPO逆転劇…ニックスがイースト決勝初戦でキャブス相手に大逆転勝利

5月20日（現地時間19日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス・ファイナルが幕を開け、マディソン・スクエア・ガーデン（MSG）でシリーズ初戦が行われた。

試合はアウェーのクリーブランド・キャバリアーズが、第4クォーター残り7分52秒にジェームズ・ハーデンのフリースロー1本が決まり、ニューヨーク・ニックスに対して22点リード（93－71）を手にした。

いくらホームのMSGとはいえ、プレーオフの大舞台で22点差を覆すことは並大抵のことではない。ところが、ニックスはそこから44－11の驚異的なランで試合をひっくり返し、延長の末に115－104で大逆転勝利。

1997年以降、プレーオフで第4クォーターに22点差以上をつけられたチームの戦績は1勝594敗。唯一勝利したのは、2012年のロサンゼルス・クリッパーズだった。この年のファーストラウンド第1戦で、クリッパーズは第4クォーター残り9分13秒の時点で、メンフィス・グリズリーズ相手に24点ビハインドを背負っていたが、最終スコア99－98で逆転勝利していた。

この日のニックスは、2012年のクリッパーズ以来初となる、プレーオフの第4クォーターに20点差以上をつけられながら逆転勝利を収めたチームに。これはニックスにとってフランチャイズ史上最大のプレーオフ逆転劇であり、カンファレンス・ファイナルの舞台ではNBA史上最大となる最終クォーターの挽回となった。

ニックスではジェイレン・ブランソンがゲームハイの38得点に5リバウンド6アシスト3スティール、ミケル・ブリッジズが18得点5リバウンド2スティール、カール・アンソニー・タウンズが13得点13リバウンド5アシスト、ジョシュ・ハートが13得点7リバウンド4アシスト、OG・アヌノビーが13得点5リバウンドをマーク。

まさかの大逆転負けとなったキャブスでは、ドノバン・ミッチェルが29得点5リバウンド6スティール、エバン・モーブリーが15得点14リバウンド3ブロック、ハーデンが15得点4リバウンド3アシストを残したほか、3選手が2ケタ得点を残した。

ただ、『Offside』によると、第4クォーター残り7分45分から延長終了までで、ニックスがオフェンシブ・レーティング173.2をたたき出したのに対し、キャブスは同50.6と急失速。フィールドゴール成功率80.0パーセント（8／10）で計17得点を奪ったブランソンとは対照的に、ミッチェルとハーデンは2人合わせて同10.0パーセント（1／10）の計3得点に終わっていた。

22日の第2戦で、ニックスがこの勢いを持続させてホームで2連勝を飾るのか、それともキャブスが切り替えてシリーズを1勝1敗にするかは必見だ。

【動画】キャブスとニックスのシリーズ初戦をハイライトでチェック！





