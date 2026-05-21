レシップＨＤが続伸、国交省の地域交通ＤＸ推進プロジェクトの事業を受託

レシップホールディングス<7213.T>が続伸している。この日、国土交通省が推進する地域交通ＤＸ推進プロジェクト「ＣＯＭｍｍｍＯＮＳ（コモンズ）」において、「地域交通ＤＸの推進に向けたＡＩ技術を活用した仕業編成作業の自動化技術の実証調査業務」を受託したと発表しており、好材料視されている。



バス運転士の労働時間に対する制約など複雑な業務制約の分析と、数学的な独自のアルゴリズムを用いることで、最適な運行計画案を自動算出するシステムを開発・実証する。ダイヤ編成担当者の負担軽減や、スムーズな運行管理、乗務員の働き方改善などを目指しており、持続可能な地域公共交通の実現に貢献するとしている。



出所：MINKABU PRESS