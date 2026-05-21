インティメート・マージャー<7072.T>が後場急伸しストップ高の９８７円に買われている。午前１１時３０分ごろ、広告主・広告会社向けのマーケティングインテリジェンスプラットフォーム「Ｂｒｏｗｓｉ」を展開するイスラエルのブラウジ社とポストクッキー識別子「ＩＭ－ＵＩＤ」のデータ連携を開始したと発表しており、好材料視されている。



日本市場で国内初となる、Ｃｏｏｋｉｅレス環境下での高度な広告接触データセットを構築したという。これにより、従来のＤＳＰや分析ツールでは困難だった「どのターゲットが、どの競合広告に接触したか」というシグナルを特定し、多角的なマーケティング分析や施策実行が可能になるとしている。



出所：MINKABU PRESS