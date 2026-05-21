LiSAが、全国ホールツアー『LiVE is Smile Always～LACE UP～』を10月より開催。あわせて、8月7日から全国公開される映画『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹替版にキャストとして参加することも発表された。

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同情報は、約1年半ぶりに開催されたアリーナツアー『LiVE is Smile Always～15～(iCHiNiTSUiTE GO)』のファイナル公演となった5月20日の名古屋 クロコくんホール（日本ガイシホール）にて発表されたもの。

同公演では、アンコール1曲目「小豆あらい feat. MAISONdes, ケンモチヒデフミ」の歌唱中に、ミニオンズのジェームズとヘンリーがサプライズで登場。映画『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹替版への出演がファンの前で発表された。

熱狂的なミニオンファンであることを長らく公言しているLiSAは、これまでも『ミニオンズ』（2015年）、『怪盗グルーのミニオン大脱走』（2017年）、『ミニオンズ フィーバー』（2022年）、『怪盗グルーのミニオン超変身』（2024年）に吹替キャストとして参加しており、今作ではミニオンの相手役となる“ハリウッド女優”役を演じる。

ジェームズとヘンリーは、パフォーマンス中のLiSAに向かってミニオン語で何かを話しかけ始め、「ダイフクー！」と連呼して会場からも笑いが。LiSAが「ミニオンも大福好きだから招かれてきたの？」と問いかけると、ジェームズがLiSAにこっそり耳打ち。するとLiSAから、『ミニオンズ＆モンスターズ』日本語吹替版への出演決定がサプライズ発表された。

LiSAは「大福が好きじゃなくてお知らせ持ってきてくれたんだね！しかも今回は、ミニオンの相手役となるハリウッド女優役！頑張りますね！」と笑顔で報告した。なお、ミニオンズがライブに参戦しLiSAを祝福したのは、2022年4月の武道館ワンマンライブでの『ミニオンズ フィーバー』の発表以来となる。

また、全国ホールツアー『LiVE is Smile Always～LACE UP～』は、10月から17カ所19公演にて開催される。

（文＝リアルサウンド編集部）