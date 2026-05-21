「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２１日午後１時現在でテクノアルファ<3089.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



Ｔアルファは前日のストップ高に続き、きょうも値幅制限上限の３００円高で１４４６円まで買われる場面があった。売買代金も増勢で需給相場突入の様相となっている。パワー半導体製造用ワイヤーボンダーをはじめ数多くの理化学機器の輸入販売を行う技術商社。２５年１１月期は営業利益が前の期比２．１倍化した。２６年１１月期は会社側は非開示ながら官公庁向け好採算案件の剥落に伴い利益反落が見込まれるものの、ＰＥＲなど株価指標面を考慮して依然として割安感がある。舶用クレーンや舶用特殊甲板機器など防衛省の艦艇向けの実績を有し防衛関連の側面も持つが、同関連テーマに括られる銘柄の中では時価総額がわずが３０億円前後にとどまり最小クラス。



出所：MINKABU PRESS