昨年プロ契約の200cmセンターバック…浦和の18歳DFがU-20オーストラリア代表に選出
浦和レッズは21日、DFルカ・ディドゥリカ(18)がU-20オーストラリア代表メンバーに選出されたことを発表した。
同代表はインドネシアで開催される「ASEAN U19 BOYS' BANK SUMUT CHAMPIONSHIP 2026」に参加し、6月3日にU-19フィリピン代表、9日にU-19カンボジア代表と対戦。11日に準決勝、13日に決勝が行われる。
ルカ・ディドゥリカは、元クロアチア代表GKのヨエイ・ディドゥリツァ氏を父に持つ200cmのセンターバックで、昨年10月に浦和とプロ契約を締結。ここまで公式戦の出場はない。
同代表はインドネシアで開催される「ASEAN U19 BOYS' BANK SUMUT CHAMPIONSHIP 2026」に参加し、6月3日にU-19フィリピン代表、9日にU-19カンボジア代表と対戦。11日に準決勝、13日に決勝が行われる。
ルカ・ディドゥリカは、元クロアチア代表GKのヨエイ・ディドゥリツァ氏を父に持つ200cmのセンターバックで、昨年10月に浦和とプロ契約を締結。ここまで公式戦の出場はない。
ルカ ディドゥリカ U-20オーストラリア代表選出— 浦和レッズオフィシャル (@REDSOFFICIAL) May 21, 2026
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