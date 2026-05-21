韓国開催の女子サッカー南北戦で異様な光景　政府支援3千万円の「共同応援団」が北朝鮮に“肩入れ”　PK失敗に歓声、場内アナ“北寄り”絶叫も

北朝鮮と韓国の女子サッカーチームが韓国の地で激突するという歴史的な舞台に、数千人規模の共同応援団が登場した。ところが、スタジアムは試合前の予想とまったく異なる雰囲気に包まれた。

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「南北の両チームを共に応援する」という趣旨だったはずが、現場ではアウェイチームである北朝鮮側に向けた一方的な応援が続き、波紋が広がっている。

5月20日に水原（スウォン）総合運動場で行われたAFC女子チャンピオンズリーグ（AWCL）準決勝では、韓国の水原FCウィメンが北朝鮮のネゴヒャン女子蹴球団に1-2で敗れた。

左がネゴヒャン、右が水原の選手たち（写真提供＝OSEN）

今回の試合は“象徴性”の大きい一戦だった。北朝鮮のスポーツ選手が韓国で開催される国際大会の舞台に立ったのは、2018年に仁川（インチョン）で行われた国際卓球連盟（ITTF）ワールドツアー・グランドファイナル以来だったからだ。

サッカーに限定すれば、2014年の仁川アジア大会以来、実に12年ぶりとなる。北朝鮮の女子サッカークラブチームが訪韓したのは今回が初めてだ。

この日、スタジアムには約3000人規模の共同応援団が登場した。200余りの民間団体が参加した応援団は、「南北の和合と交流の雰囲気作り」を名目に結成され、政府も南北協力基金から3億ウォン（日本円＝約3169万円）を支援したとされている。

ネゴヒャンの選手たち（写真提供＝OSEN）

しかし、肝心の現場の雰囲気は「共同応援」という言葉とは程遠いものだった。

雨風が吹き荒れる天候の中でも、共同応援団はネゴヒャンのエンブレムが刻まれた旗やステッカーを自作して配布し、応援の準備を整えていた。

問題は、その応援の「向き」だった。

試合開始前、ネゴヒャンの選手たちがウォーミングアップのためにグラウンドに現れると、共同応援団から大きな歓声と拍手が沸き起こった。一方、ホームチームである水原の選手たちが登場した際、雰囲気は急激に静まり返った。一部の客席からは事実上、応援の声が聞こえないほどだった。

観客席の横断幕もまた、奇妙な対照をなしていた。

共同応援団のエリアには「朝鮮ネゴヒャン女子蹴球団の訪韓を歓迎します」「ネゴヒャン女子蹴球団、お会いできて嬉しいです」といった文言が大きく掲げられた。対照的に、水原に向けたメッセージは相対的に小さく、形式的なレベルにとどまった。

「朝鮮ネゴヒャン女子蹴球団の訪韓を歓迎します」と書かれた横断幕（写真提供＝OSEN）

試合中の雰囲気はさらに極端だった。水原が攻撃を展開する瞬間にも、共同応援団からは「ネゴヒャン」を連呼する声が続いた。ホームチームがボールを保持しているにもかかわらず、ネゴヒャンへの拍手や応援が続いたため、現場では気まずい雰囲気も漂った。

結局、水原のサポーターが試合開始と同時に声を張り上げ、応援合戦を主導した。雨が降りしきる状況でもホームチームへの応援を続け、対抗した。

試合は前半を0-0で折り返すと、後半3分に水原の日本人FW鈴木陽が先制ゴールを決めた。ただ、後半10分にネゴヒャンのMFチェ・グモクが同点弾を決めると、同22分にはFWキム・キョンヨンが逆転ゴールを決め、試合をひっくり返した。

水原にもチャンスはあった。後半34分にPKを得て、韓国代表MFチ・ソヨンがキッカーを務めたが、シュートは惜しくも枠を外れ、同点の好機を逃した。

PK失敗に落胆するチ・ソヨン（写真提供＝OSEN）

この過程で、場内アナウンサーの進行も議論の的となった。水原の得点時と比較して、ネゴヒャンの得点時にはるかに大きな声と長い呼吸で「ゴール」と叫んだためだ。

水原が本来、水原総合運動場を本拠地としているにもかかわらず、中立性を欠いた進行ではないかという反応も出た。なお、今回のAWCLは準決勝以降が韓国での集中開催となっている。

また、チ・ソヨンがPKを外した際、中立会場の共同応援団でありながら、PK失敗を喜ぶような歓声が上がっていた。

結局、試合はネゴヒャンが2-1で勝利した。ネゴヒャンの選手やスタッフは試合終了後、ピッチサイドで北朝鮮国旗を掲げ、喜びを分かち合っていた。

北朝鮮国旗を掲げ、歓喜するネゴヒャンの選手とスタッフ（写真提供＝OSEN）

決勝進出を果たしたネゴヒャンは来る23日、同会場で日本の日テレ・東京ヴェルディベレーザと優勝を懸けて対戦する。

（記事提供＝OSEN）