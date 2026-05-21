目黒蓮＆塩野瑛久が“すらり抜群スタイル”で並ぶ！「画面割れるかと思うぐらいの美男子ふたり」「スタイル良すぎて別世界の住人すぎる」「眼福」と反響殺到

【写真・動画】目黒蓮＆塩野瑛久のアクション対談／目黒蓮“ふくよか”特殊メイクのオフショット／“スマート”な坂本太郎姿の目黒蓮

映画『SAKAMOTO DAYS』の公式SNSが、目黒蓮（Snow Man）と塩野瑛久による対談動画を公開し、注目を集めている。

■目黒蓮＆塩野瑛久、シックなスーツ姿で対談

公開された動画には、坂本太郎役の目黒と、鹿島役の塩野が登場。目黒はダークカラーのストライプスーツに柄シャツ、ラフなハーフアップヘアを合わせたスタイル。塩野はボルドー系のスーツを端正に着こなし、それぞれ異なる魅力を放っている。

動画では、アクションシーンの撮影にまつわるトークを展開。目黒は「鹿島の上に落っこってくるシーンがあるんですけど、太った状態で宙に上がっていって、すぐ撮影始まるのかなと思って待ってたら、意外となかなか撮影が始まらなくて。下にいるスタッフの皆さんが、なんか太ったやつずっと浮いているなみたいな感じでくすくす笑い出してきて」と振り返り、「僕はずっと上でこういう感じで太った状態で吊るされているっていう、不思議な時間があって」とエピソードを明かした。動画には、そのエピソードにまつわる場面カットも添えられている。

SNSでは、動画の内容はもちろん、並んだふたりのビジュアルにも熱い視線が注がれ、「『美』が過ぎて話が入ってこない」「スタイル良すぎて別世界の住人すぎる」「塩野くん顔小さい」「画面割れるかと思うぐらいの美男子ふたり」「雰囲気が似てる」「眼福」といった声が寄せられている。

■目黒蓮、“ふくよか”特殊メイクのオフショット

■“スマート”な坂本太郎姿の目黒蓮

Snow Man

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