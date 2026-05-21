演歌歌手の松前ひろ子が２１日、都内で、４月２１日発売の新曲「片恋文／ひろ子抄」の発表会に出席し、ステージ１の大腸がんを患っていることを初公表した。報道陣の取材に応じ、がん発見に至った経緯や手術後の体調の変化を明かした。

年に１回受診している定期健康診断でがんを発見。それまで体調の異変は感じなかったといい、３月に医師から大腸がんと伝えられた時は「がん＝死ぬだと思って、真っ暗になっていた。歌はもう無理だなと思っていた」と絶望したという。

４月に開腹手術で５カ所を摘出。早期発見のおかげで摘出手術のみで、抗がん剤治療はせずに済んだ。退院から１週間後に仕事復帰し、現在も予定通り仕事をこなしている。開腹手術でまだ痛みはあるが、歌唱自体への影響はないという。

術前からの変化として「体重が５キロ落ちました」と告白。日常生活の変化としては「歌う前はご飯を食べないようにしている。トイレで１０分くらいこもることになっている」と説明。病気と向き合いながらも「お客さまを見ると痛みを忘れて歌える。歌ってすごいエネルギー」と歌に励まされていることを笑顔で明かした。