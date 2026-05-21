松坂桃李、着物姿で艶やかにおにぎり握る 口いっぱいにほお張り「これはおいしい！」
俳優の松坂桃李（37）が21日、都内で行われた『タイガー魔法瓶土鍋炊飯器20周年新フラッグシップ発表会』に登壇。昨年から同社のイメージキャラクターを務める松坂は、艶やかな着物姿で登場した。
【写真】美味しそう…！おにぎりを口いっぱいにほお張る松坂桃李
松坂は、今回発表された土鍋炊飯器20周年記念モデル「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRT-A100」の新CMに出演。今日からWEBにて先行公開され、6月21日からテレビCMとして全国で放送される。
CMには、朝食を抜いて臨んだという松坂。白米を何度も食べた撮影となったが「冗談ではなくおいしくて。五感で楽しめる撮影でした」と振り返った。
イメージキャラクターとして2年目だが、ご飯への意識の変化を問われ「お米がおいしいと、おかずもよりお米に合うものとか、明日はこういうご飯にしてみようとか、そういう創作意欲が湧きます」といい、「炊き込みご飯とかもやったりします」と明かした。
イベントでは、松坂が自身でおにぎりを握るコーナーも実施。普段からおにぎりを握ることが多い松坂だが、スタッフから「握るのはやさしく3回でいい」というアドバイスに「くずれないようにギュッと握ってしまうタイプなんですよ（笑）」と明かす。
20種類の具材が用意されている中、明太子をチョイスした松坂は、アドバイス通りに3回だけ優しく握ると「うわーもっと握りたい（笑）」とにやり。しかし自分の握ったおにぎりを口いっぱいにほお張ると「次から3回にします！」とにっこり。「このふわふわなお米が一粒一粒広がっていく感じがします。これはおいしい！」と笑顔を浮かべた。
【写真】美味しそう…！おにぎりを口いっぱいにほお張る松坂桃李
松坂は、今回発表された土鍋炊飯器20周年記念モデル「土鍋ご泡火（ほうび）炊き JRT-A100」の新CMに出演。今日からWEBにて先行公開され、6月21日からテレビCMとして全国で放送される。
イメージキャラクターとして2年目だが、ご飯への意識の変化を問われ「お米がおいしいと、おかずもよりお米に合うものとか、明日はこういうご飯にしてみようとか、そういう創作意欲が湧きます」といい、「炊き込みご飯とかもやったりします」と明かした。
イベントでは、松坂が自身でおにぎりを握るコーナーも実施。普段からおにぎりを握ることが多い松坂だが、スタッフから「握るのはやさしく3回でいい」というアドバイスに「くずれないようにギュッと握ってしまうタイプなんですよ（笑）」と明かす。
20種類の具材が用意されている中、明太子をチョイスした松坂は、アドバイス通りに3回だけ優しく握ると「うわーもっと握りたい（笑）」とにやり。しかし自分の握ったおにぎりを口いっぱいにほお張ると「次から3回にします！」とにっこり。「このふわふわなお米が一粒一粒広がっていく感じがします。これはおいしい！」と笑顔を浮かべた。