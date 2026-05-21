俳優の中谷美紀が２１日、都内のフランス大使館で行われた仏ナチュラルミネラルウオーターブランド「エビアン」の２００周年・新ボトルメディア発表会に出席した。

エビアン２００周年ＪＡＰＡＮアンバサダーを務める中谷は、背中から脇腹、両肩、両腕にかけて美肌を大胆に露出した白いドレスで登場。「本当に記念すべき２００周年のお祝いですので、その気持ちを表現したく、水の精のようなイメージで、このドレスをまとってみました」と少し照れながら解説し、司会者は「女神が降臨したなという感じがいたしました」と絶賛した。

中谷は「３０年以上前からエビアンの地を訪れるのが夢だった」、日本との２拠点生活をしているオーストリアでも「毎日飲んでいる。災害用の備蓄もエビアンでしています」と長年のエビアンびいきを明かした。

４月１、２日に発祥の地エビアン・レ・バンで開催されたイベント「２００ Ｙｅａｒｓ Ｙｏｕｎｇ」に参加した時の様子を聞かれると「皆さんこの後のご予定はいかがしょうか？その様子をお話しすると、あと３日間ぐらいかかるんですが」といたずらっぽく答え、「それぐらい感動の体験でした」と強調した。

エビアンの２００周年を受けて「この先の人生を生きていく上で、今いる場所に安住せず挑戦するべきだという教えをいただいたような気がします」という中谷は、２５日から順次発売される２００周年限定デザインボトルで乾杯した。