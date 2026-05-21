元宝塚歌劇団月組トップスターで女優の紫吹淳（57）と俳優の伊原剛志（62）が21日、都内でミュージカル「アーネスト・シャクルトンに愛されて」（6月11〜24日、東京芸術劇場シアターイースト）の稽古場取材会を行った。

2017年にオフ・ブロードウェイ・アライアンス最優秀ミュージカル賞に輝いた話題作の日本版。今回が日本初演で、紫吹演じるシングルマザー・キャットが伊原演じる南極探検家・アーネストと時空を超えて恋に落ちる冒険ストーリー。主演を務める紫吹は「大冒険をしながらアーネストに愛され、1人前の立派なお母さんになる姿が面白おかしく、涙ありで描かれています」とアピール。電子バイオリンに初挑戦し、指にテーピングをするほど「大変です」。4月頃から猛練習を重ねていると明かした。

電子バイオリンの他にも太鼓やタンバリン、ピアノなど10種類以上の楽器を披露する予定で「足にタンバリンをつけてバイオリンを弾きながら、伊原さんと合わせるシーンもあります。本当に体を張って演奏してます」と見どころを紹介。今年4月で芸能生活40周年を迎えるが、伊原とのキスシーンについて水を向けられると「40周年のキスですね。ドキドキしますね。こんなに背の高い方とキスするのは初めて」と笑顔。「そういうのがタイトルになる」と紫吹にツッコんだ伊原も「凄く楽しみです」と笑いを誘った。

紫吹は184センチの長身の伊原と対峙すると背伸びしないといけない、とも話し「キスシーンは一瞬かもしれないので見逃さないでください」と呼びかけた。