元放送作家で実業家の鈴木おさむ氏が21日、自身のXを更新。「不機嫌をあらわにする人」について私見をつづった。

鈴木氏は「不機嫌について」と書き出すと「職場などで不機嫌をあらわにする人がいます。例えば、誰かが不機嫌だと、その人のことをめちゃくちゃ気を使います。それが上司だとなおさら」と記した。

また自身について「僕は不機嫌をわかりやすく表現するのが苦手です。不機嫌な時に、不機嫌な態度をみんなの前で取るというのは、僕はパフォーマンスなのではないかと思っています」と私見を述べ、「例えば、いろんな悲しいことがあって、それが抑えられずに職場で落ち込んでしまうというのはわかります。ただ、自分の不機嫌を外に出すのはまた違うと思っていて、『俺は不機嫌なんだぞ』ということをみんなに知ってほしいことで、不機嫌をあらわにしているんじゃないかなと僕は思っています」と不機嫌を隠さない人の心理を想像した。

さらに「そう考えると、不機嫌こそがまさに一番のハラスメント。『ふきハラ』という言葉がありますが、僕は職場において一番厄介なハラスメントは、不機嫌なんじゃないかと思います」とし、「もちろん、本人に悪気がない場合もあります。余裕がなくて、感情をコントロールできない人もいる。だけど、不機嫌というのは周囲に伝染します。空気を重くし、周りの集中力を奪い、必要以上の気遣いを生みます。特に上司の不機嫌は強い。たった一人の機嫌で、会議室の空気も、チームの温度も変わってしまう。だからこそ、職場で感情をどう扱うかは、その人の能力の一つなんじゃないかとも思います」と上司の資質であるとも訴えた。

最後は「不機嫌は自然発生する感情です。でも、それを周囲にどう見せるかは、ある程度、自分で選べる。だから僕は、不機嫌をあえて周囲に強く見せる行為には、少なからずパフォーマンス性があると思っています。これは違うんでしょうか」と投げかけた。