汗・皮脂でも崩れにくい。40代・50代が今取り入れたい“ツヤ肌キープコスメ”３選
湿気や気温が上がるこれからの季節。「朝はきれいだったのに、夕方にはメイクがヨレて見える…」と感じることはありませんか？ 特に40代・50代は、乾燥と皮脂のバランスが変化しやすく、“ツヤ感を残しながら崩れにくく整える”ことが重要に。今回は、大人世代の肌をきれいに見せながら、汗や皮脂によるメイク崩れを防ぎやすい優秀コスメを厳選して紹介します。
部分保湿で“崩れにくい肌”を仕込む
メイク崩れ対策でまず見直したいのが、ベースメイク前の保湿。肌が乾燥していると皮脂が出やすくなり、ファンデーションのヨレにつながることもあります。そんな時に便利なのが、ウォンジョンヨの「薬用モイストアップレディスキンパック」。スクエア型の部分用パックで、小鼻や頬、あごまわりなど気になる部分をピンポイントで保湿できます。
▲ウォンジョンヨ「薬用モイストアップレディスキンパック」 50枚入り ￥1,980（税込） ※医薬部外品
アラントインなどの保湿成分を配合し、大人肌をしっかり潤しながらメイクの密着感をサポート。ベタつきにくい使用感なので、湿気が気になる季節でも取り入れやすいアイテムです。
ツヤ感を残しながら“崩れにくさ”をキープ
「崩れ防止系はマットになりすぎる」という人におすすめなのが、ウォンジョンヨの「メイクコーティングミスト」
。
▲ウォンジョンヨ「メイクコーティングミスト」 80ml ￥1,320（税込）
２種類の極薄ベールでメイクを固定しながら、表面はサラッと快適。さらに、自然なツヤ感を残したままメイク崩れを防ぎやすいので、2026年春夏らしい軽やかなツヤ肌メイクとも好相性です。おすすめは、ベースメイク後とメイク完成後の“２回使い”。メイク直しにも使いやすく、暑い日のポーチに入れておきたい１本です。
光を味方につける“大人のツヤ肌パウダー”
40代・50代のベースメイクは、“隠す”より“光で整える”くらいが今っぽいバランス。そこで活躍するのが、コスメデコルテの「ルースパウダー 04」です。
▲コスメデコルテ「ルースパウダー」 04 20g ￥6,270（税込）
光をふんわり反射しながら、肌をなめらかに見せつつ皮脂によるテカリもカバー。特におすすめなのが、眉メイク前に軽く仕込む使い方。眉尻が消えにくくなり、湿気が多い日でもきれいな印象をキープしやすくなります。
ツヤ肌メイクは、“崩れない”より“崩れてもきれいに見える”ことが大切。汗や皮脂が気になりやすいこれからの季節は、肌づくりの仕込みを少し見直すだけでも印象が変わります。ぜひ自分に合う“ツヤ肌キープコスメ”を取り入れてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞
🌼【40代・50代】今っぽくて若々しい人は“崩れ方”までキレイ。2026春夏ベースメイクの正解