エモいのキタァァァ♡【ガチャ】平成ギャル世代、集合！「サンリオガチャ」が超カワイイ

勢いが衰える気配を見せず、ブームが続いている【ガチャ】。コラボアイテムや数量限定品など、レア感やクオリティの高いものがそろい人気を後押ししているようです。今回は、新作が発表されるたびに話題となるサンリオグッズの中から、筆者も大興奮した平成に大流行したアイテムをモチーフにしたアイテムをご紹介します。懐かしさを感じる人もいれば、逆に新鮮に映る人もいるかも？ 思わずコレクションしたくなりそうなキュートさにも注目です。

見つけたら即ガチャ推奨！ 可愛すぎるトイにテンションUP

インスタントカメラやガラケー、スクールバッグにハイビスカス。平成のギャルカルチャーを彩ったモチーフとサンリオキャラクターが組み合わさった「サンリオキャラクターズ 平成ギャルチャーム」。カラビナやポールチェーンではなく、あえて紐ストラップ仕様になっているところも、平成っぽくてたまらないポイント。さらに、@198_0kさんによると「入荷情報あってもすぐ売り切れ」てしまうほどの人気ぶりなのだとか。気になったら、販売場所をチェックして早めに探しに行くのがよさそうです。全5種・1回\400（税込）。

間もなく終売？！ 春限定で特別感もバッチリ

桜を手にしたサンリオキャラクターたちが可愛い「ワントーンマスコット～桜～」も、レア感たっぷりで見逃せないガチャ。ピンクのポールチェーンもおしゃれで、バッグやポーチに付ければ気分もアップしそう。全5種類・1回\300（税込）。

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※こちらの記事では@198_0k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N