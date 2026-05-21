ナ・リーグ西地区のドジャースとパドレスが日替わりで首位が入れ替わっている。

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開幕前は下馬評が低かったパドレスが地区連覇を果たした2006年以来、20年ぶりの地区優勝を狙える位置に付けているだけに、地元サンディエゴのメディアなどは、しきりにトレードをあおっている。米スポーツサイト「ファンサイデッド」は20日、手薄なローテの補強に今季限りで契約が切れるマーリンズのサイ・ヤング賞右腕アルカンタラ（30）ら実績のある先発投手の獲得に動くべきと進言した。

パドレスは今年5月、英プレミアリーグ・チェルシーの共同オーナーを務めるホセ・E・フェリシアーノ氏を中心とする投資家グループに売却したと発表。6月のオーナー会議で正式に承認され次第、フェリシアーノ新オーナーは豊富な資金を投じて補強に動くとみられている。

そこでネックになるのが交換要員だ。

MLB公式サイトが今年3月に発表した「ファームシステムランキング」でパドレスは最下位。昨季まで、惜しげもなく若手を放出したため、有望株が少ないのだという。

パ軍が今夏のトレード市場で補強に動くとなれば、希少な有望株を差し出すことになるが、傘下1Aに所属する日本人投手もトレード候補になりそうだ。

23年2月にマイナー契約で渡米した茨城・常総学院高出身のブライアン・バルザー（21=写真）だ。米国人を父に持つ最速161キロの右腕。今季はローテ入りしてここまで7試合に登板し、3勝2敗、防御率4.96。渡米後は順調に成長しており、3月に発表されたプロスペクトランキングからは漏れたものの、パ軍のマイナーでは将来性を高く評価されている。

同じ1Aに所属する元阪神のドラ1右腕・森木大智（23）がトレードの駒になるかはともかく、パ軍はなりふり構わない補強に動きそうな気配だ。

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トレードといえば、ドジャース佐々木朗希も危うい立場にいる。成績はさておき、自己中心的とも評されるその性格がド軍から問題視されているという。いったいどういうことか。●関連記事 【もっと読む】佐々木朗希にトレード説がくすぶり続ける根拠 では、それらについて詳しく報じている。