SM ENTERTAINMENT JAPAN発の8人組ガールズグループ・GPP、新曲MV公開へ
SM ENTERTAINMENT JAPAN発の8人組日本人ガールズグループ・GPPの2ndシングル「ATE!」のミュージックビデオが、今夜8時に公開されることが決定した。
【写真】アンニュイな表情が素敵…！GPPの新アーティスト写真ソロショット
「ATE!」は20日に配信リリースされたGPPの2ndシングル。“食べる”の過去形と、英スラングで“超イケてる”というダブルミーニングの「ATE」という単語をフックに、GPPの持つ個性豊かなキャラクターを自信満々に示す同曲は、耳残りの良いトラックと印象的な歌詞がクセになる一曲に仕上がっている。
ティザー映像では断片的に公開されているが、意味深に回るルーレットとそれにベットするGPPのメンバー。まったくテイストの異なるさまざまな空間でメンバーのどんな姿が見られるのか、ミュージックビデオへの期待が高まる。
そして6月28日には「ATE!」のリリースを記念し、リリース記念イベント『GPP 2nd Release Party “ATE!”』の開催も決定している。各キャンペーンへの参加でイベントの入場チケットを入手できるが、新たにLINE MUSICを対象に、88回以上の「ATE!」視聴で応募ができる再生キャンペーンが開始された。さらにミュージックビデオの公開に合わせて「MVシェアキャンペーン」の開催も決定。ビデオの公開とともに開始となるこのキャンペーンでは、お気に入りのシーンをSNSへ投稿して応募できる。そのほか、各キャンペーンの詳細はオフィシャルホームページやSNSで確認できる。
【写真】アンニュイな表情が素敵…！GPPの新アーティスト写真ソロショット
「ATE!」は20日に配信リリースされたGPPの2ndシングル。“食べる”の過去形と、英スラングで“超イケてる”というダブルミーニングの「ATE」という単語をフックに、GPPの持つ個性豊かなキャラクターを自信満々に示す同曲は、耳残りの良いトラックと印象的な歌詞がクセになる一曲に仕上がっている。
そして6月28日には「ATE!」のリリースを記念し、リリース記念イベント『GPP 2nd Release Party “ATE!”』の開催も決定している。各キャンペーンへの参加でイベントの入場チケットを入手できるが、新たにLINE MUSICを対象に、88回以上の「ATE!」視聴で応募ができる再生キャンペーンが開始された。さらにミュージックビデオの公開に合わせて「MVシェアキャンペーン」の開催も決定。ビデオの公開とともに開始となるこのキャンペーンでは、お気に入りのシーンをSNSへ投稿して応募できる。そのほか、各キャンペーンの詳細はオフィシャルホームページやSNSで確認できる。