びっくりドンキーオリジナルの「夏氷ソフト」が登場 果肉入り氷×なめらかソフトで暑い時期にピッタリ
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、果肉入りの氷に、自慢の北海道ソフトクリームを乗せた「夏氷ソフト」2種を27日から期間限定で販売する。
【画像】さっぱり果肉がうれしい…「夏氷ソフト」価格など商品概要
「暑くなるこれからの時期、びっくりドンキー自慢のソフトクリームと一緒に果実入りの氷を愉しんでほしい」という想いを込めて、果肉入りのイチゴソースをかけた「夏氷ソフト（イチゴ）」と、マンゴー氷に果肉入りのドラゴンフルーツソースをかけた「夏氷ソフト（ドラゴンフルーツ＆マンゴー）」の2種が登場。
■商品詳細
「夏氷ソフト（イチゴ）」
イチゴの果肉を混ぜた氷に、トッピングの北海道ソフトクリームと果肉入りのイチゴソースをかけた、びっくりドンキーオリジナルのかき氷。イチゴの氷とソースが甘くてジューシーな、王道の味わいに。
「夏氷ソフト（ドラゴンフルーツ＆マンゴー）」
マンゴーの果肉を混ぜた氷に、トッピングの北海道ソフトクリームと果肉入りのドラゴンフルーツソースをかけた、びっくりドンキーオリジナルのかき氷。カラフルで元気いっぱいの南国を感じられる味わいは、暑くなるこれからの時期にピッタリなおすすめの一品。
【画像】さっぱり果肉がうれしい…「夏氷ソフト」価格など商品概要
「暑くなるこれからの時期、びっくりドンキー自慢のソフトクリームと一緒に果実入りの氷を愉しんでほしい」という想いを込めて、果肉入りのイチゴソースをかけた「夏氷ソフト（イチゴ）」と、マンゴー氷に果肉入りのドラゴンフルーツソースをかけた「夏氷ソフト（ドラゴンフルーツ＆マンゴー）」の2種が登場。
「夏氷ソフト（イチゴ）」
イチゴの果肉を混ぜた氷に、トッピングの北海道ソフトクリームと果肉入りのイチゴソースをかけた、びっくりドンキーオリジナルのかき氷。イチゴの氷とソースが甘くてジューシーな、王道の味わいに。
「夏氷ソフト（ドラゴンフルーツ＆マンゴー）」
マンゴーの果肉を混ぜた氷に、トッピングの北海道ソフトクリームと果肉入りのドラゴンフルーツソースをかけた、びっくりドンキーオリジナルのかき氷。カラフルで元気いっぱいの南国を感じられる味わいは、暑くなるこれからの時期にピッタリなおすすめの一品。