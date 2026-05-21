auフィナンシャルサービスとVisaは、「au PAY カード Visa」会員向けに、「FIFAワールドカップ26」の応援グッズが当たるキャンペーンを開始した。期間は7月20日まで。

対象カードは「au PAY カード Visa」と「au PAY ゴールドカード Visa」。期間中に専用サイトからエントリーし、対象カードで合計5000円以上かつ合計3回以上決済したユーザーの中から、抽選で500人にオリジナルグッズが進呈される。

賞品は、アディダス製のワールドカップ開催国マフラーが50人、ハンドル付きのサーモボトルが450人。賞品の進呈時期は9月末頃。

ワールドカップ開催国マフラー

サーモボトル

エントリーと決済の順番は問わない。特典判定時期は8月末頃。対象は、キャンペーン期間の翌月15日までに加盟店から到着した売上情報。

なお、auやUQ mobile、povoの各通信料金、BIGLOBE利用料、auでんきやauガスなどのインフラ料金、auかんたん決済（通信料金合算支払い）、投信積立サービス、キャッシングサービスなどの利用分は対象外。また、キャンセルされた利用分や各種手数料、「au PAY ゴールドカード」の年会費も対象に含まれない。