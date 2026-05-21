キーコーヒー、中元シーズンに向けて「京都イノダコーヒ リキッドコーヒーギフト」など全30アイテムを発売
キーコーヒーは、今年の中元シーズンに向けてギフトセットを発売する。新商品「京都イノダコーヒ リキッドコーヒーギフト」や簡易抽出型「ドリップ オン」の詰め合わせギフトを中心に、全30アイテムをラインアップしている。
「京都イノダコーヒ リキッドコーヒーギフト」INLシリーズ（全1アイテム）は、「京都イノダコーヒ」のリキッドコーヒーギフトが新たにラインアップ。老舗喫茶店で味わうようなアイスコーヒーを家庭でも味わえる。
「氷温熟成珈琲 リキッドコーヒーギフト」LHCシリーズ（全2アイテム）は、氷温域でじっくり熟成させたコーヒー生豆のこだわりの味わいとのこと。重厚なコクと豊かな香りが楽しめる「トアルコ トラジャ」と、深みのある苦みとコクが調和した「フレンチロースト」のアイスコーヒーを用意した。
［小売価格］
京都イノダコーヒ リキッドコーヒーギフト：3780円
氷温熟成珈琲 リキッドコーヒーギフト：5400円
（すべて税込）
キーコーヒー＝https://www.keycoffee.co.jp