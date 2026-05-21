東北から九州で断続的に雨

きょうは本州付近の前線の影響で、全国的にくもりや雨になるでしょう。

【CGで見る】この先の降水と雲の予想シミュレーション

北海道は日差しも出ますが、東北から九州にかけては雨が降ったり止んだりの天気が続きそうです。東北や北陸では本降りの雨の時間が長くなります。

関東は止み間がありますが、夜にかけて雨の降りやすい状態が続く見込みです。最高気温は関東や東北できのうより大幅に低くなります。仙台など東北は空気が冷たいですが、関東は気温が下がっても梅雨と同じような湿った空気が流れ込むため、ジメジメとした不快な体感になります。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：21℃ 釧路：15℃

青森 ：18℃ 盛岡：17℃

仙台 ：15℃ 新潟：19℃

長野 ：22℃ 金沢：22℃

名古屋：26℃ 東京：23℃

大阪 ：27℃ 岡山：28℃

広島 ：26℃ 松江：25℃

高知 ：27℃ 福岡：28℃

鹿児島：28℃ 那覇：29℃

日差しと暑さが戻り 梅雨入りはまだ先

あすは西日本の太平洋側で天気が回復しますが、西日本の日本海側や東日本、東北でくもりや雨になるでしょう。

土曜日は東日本や北日本で晴れますが、西からは再び天気が下り坂に向かいそうです。週末から来週の晴れる日は季節外れの暑さが戻るため、梅雨入りは来週後半以降になる見込みです。