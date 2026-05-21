俳優松坂桃李（37）が21日、都内で、「タイガー魔法瓶土鍋炊飯器20周年新フラッグシップ発表会」に出席した。

同製品イメージキャラクターに就任した松坂は昨年に続き、今年もCMに出演。和装で日本家屋での撮影を行い「ご飯の匂いや湯気など五感を感じられるCM撮影でした」。お米をおいしく食べるべく「朝食を抜いて」撮影に挑み、「カット数分しっかり食べましたね」と笑顔を見せた。

ご飯に対する意識にも変化があり「お米がおいしいとおかずも合うものにしたり、創作意欲がポジティブになりますね。食卓にも良い時間と空気が流れます」と明かした。

この日はおにぎり作りにも挑戦。自分でも作るという松坂は、同社の炊飯器ブランドマネジャーから「握るのは3回でいい」というアドバイスを受けて、作るも「もっと握りたい…」と苦笑。しかし、試食後には「次から3回にします。全然違います。お米が広がる感じがすごい」と感動した様子だった。

20周年を迎える同商品にちなみ、20年前の自身を聞かれると、「当時は高校生で進路を考えたり、煮え切らない悶々とした時間を送っていました」とした上で、「当時に比べると今は目標ややるべきことが明確に見えている感じ」と話した。当時の自分には「両親から教わった『あいさつ』『先輩を敬う気持ち』を継続して意識していれば、変わったことをする必要はないと言いたいですね」と語った。

20周年記念モデルの新CMはWEBで先行公開され、6月21日からテレビCMとして放送される。