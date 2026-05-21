地元の友人の結婚式に参列予定ですが、交通費とホテル代で「5万円」ほどかかりそうです。全額自己負担になる場合でも、「ご祝儀」は通常どおり包むべきなのでしょうか？

遠方ゲストへの「お車代」は新郎新婦側の配慮とされることが多い

まず確認したいのは、遠方から参列するゲストに対して、交通費や宿泊費の一部を新郎新婦側が負担する「お車代」という考え方がある点です。結婚式のマナーでは、遠方ゲストの負担軽減のため、交通費の半額から全額程度を負担するケースもあります。また、ホテルを新郎新婦側が手配する場合もあります。

これはあくまで新郎新婦側の配慮として行われるものです。そのため、事情や予算によっては、「お車代なし」や「一部負担のみ」となるケースもあります。



ご祝儀は「お祝い」の意味合いが基本になる

一方で、ご祝儀は、結婚のお祝いとして渡す意味合いが基本になります。友人として結婚式へ参列する場合、一般的には3万円程度を包むケースが多いとされています。

そのため、交通費や宿泊費を自己負担する場合でも、「ご祝儀は通常どおり包む」という考え方も少なくありません。特に、親しい友人関係では、「お祝いしたい気持ち」と「費用負担」を切り分けて考える人もいるようです。



ただし、「負担が大きすぎる」と感じる人もいる

もっとも、今回のように交通費と宿泊費だけで5万円程度かかる場合には、合計負担額がかなり大きくなるケースもあります。例えば、交通費と宿泊費で約5万円、ご祝儀で約3万円となれば、結婚式参加だけで合計8万円前後になる可能性があります。

このため、「通常どおりのご祝儀では家計的に厳しい」と感じる人がいるのも自然です。特に、結婚式が続いている時期や、子育て・住宅ローンなど支出が多い時期には、負担感が大きくなることもあるでしょう。



ご祝儀を調整するケースもある

実際には、遠方参加で自己負担が大きい場合、ご祝儀額を調整するケースもあります。例えば、ご祝儀を少し抑えたり、宿泊費負担がない場合は金額を調整したり、別途プレゼントを贈ったりするなど、人によって対応は分かれます。

また、新郎新婦側から「遠方だからご祝儀は気にしないで」と伝えられるケースもあります。一方で、地域や親族関係によっては、「遠方でも通常どおり包む」という考え方が強い場合もあります。

そのため、「絶対にこうするべき」というより、関係性や負担感、周囲とのバランスを踏まえて判断することが現実的といえるでしょう。



大切なのは「事前共有」と相互配慮

今回のケースでは、「交通費が高いなら欠席すべきか」と悩む人もいるかもしれません。もっとも、遠方招待では、新郎新婦側も「負担をかけてしまう」ことをある程度理解しているケースが少なくありません。

そのため、お車代があるのか、宿泊手配があるのかを事前に確認したり、参加が難しい場合には早めに相談したりすることも重要になります。一方、新郎新婦側も、お車代を出せない場合には、できるだけ早めに伝えることが、ゲスト側の判断材料になるでしょう。



まとめ

遠方の結婚式では、交通費や宿泊費の負担が大きくなり、「ご祝儀を通常どおり包むべきか」と悩むケースがあります。一般的には、ご祝儀はお祝いとして渡す意味合いがあり、遠方参加でも通常どおり包む考え方があります。

一方で、交通費や宿泊費が高額になる場合には、ご祝儀額を調整するケースもあります。また、お車代は新郎新婦側の配慮として行われるものであり、必ず支給されるものではありません。

そのため、「絶対にこうするべき」と考えるのではなく、関係性や負担感、地域性なども踏まえながら、無理のない範囲で判断することが重要といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー