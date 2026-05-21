共働きの娘夫婦。孫を頻繁に預かっているのですが、祖父母が孫の面倒を見るのは普通なのでしょうか？

子どもを保育園に預けた場合の費用

子どもを保育園に預けた場合の費用は、暮らしている自治体や子どもの両親の収入状況などによって変わります。

例えば、東京都では令和7年9月1日から認可保育所や認定こども園など、対象の施設であれば無料で利用できます。また、大阪府大阪市も令和8年9月から保育料は無料です。

一方、一部の自治体では、市町村民税の納付額などに応じて保育料が決定されます。例えば、兵庫県神戸市の場合、保育料は表1の通りです。

表1

1ヶ月の3歳児クラスの市町村民税所得割の金額 第1子 第2子 4万8600円未満 6200円 4万8600円以上6万6600円未満 1万300円 1万200円 6万6600円以上7万7100円以下 2万4000円 1万2000円 7万7101円以上9万7000円未満 9万7000円以上11万9000円以下 3万5600円 1万7800円 11万9001円以上16万9000円未満 16万9000円以上30万1000円未満 4万9700円 2万4900円 30万1000円以上39万7000円未満 5万9000円 2万9500円 39万7000円以上 6万6000円 3万3000円

出典：神戸市「2026年度 保育認定を受けた子どもに係る利用者負担額表」を基に筆者作成

こうした保育料の負担を避けるため、面倒を見てもらうのに祖父母（両親）を頼ることもあるでしょう。



祖父母は無償で孫の面倒を見るもの？

公益財団法人生命保険文化センターの「2023年度ライフマネジメントに関する高年齢層の意識調査」によると、孫と同居している祖父母の割合は10.5％でした。同居して孫の世話をしている人の割合は、もう少し減るでしょう。

しかし、同居していなくても、孫と付き合いのある高齢者の人は、同調査によると55.5％でした。そのため、無償で孫の面倒を見ることが当たり前とは限りませんが、孫の育児に携わるなどの形で付き合いのある祖父母は多いといえるでしょう。



祖父母が孫の面倒を見てほしいと頼まれたときのポイント

まずは、孫の面倒を見てほしいと頼まれたときに、自分たちにそれだけの余裕があるかを確認しましょう。子どもの面倒を見るのは、どうしても時間的、身体的拘束が生じます。また、ごはんの用意など費用面の工面も必要となります。

そのため、普段のライフスタイルを考慮して、孫を預かれる状態なら引き受けるとよいでしょう。無理な場合は素直にその旨を伝え、保育料の支援などほかの方法でのサポートを考えます。

引き受けられるときも、どの範囲までならできるかを明確にしておくことが大切です。食費は出してほしい、遠くには遊びに連れて行けないなどを先に伝えておくことで、孫を預かったときに無理のない範囲で対応ができます。



孫の面倒を見ている祖父母も少なからずいる可能性がある

保育料は、自治体によって無料だったり所得によって負担が変わったりします。子どもの育児に関する負担を軽くするため、祖父母を頼ることもあるでしょう。実際、孫と同居している祖父母は少ないものの、付き合いのある祖父母は55.5％でした。

しかし、人によっては家庭の事情などから孫の面倒をすべて無償で引き受けることはできないケースもあるでしょう。そのときは、事前に自分たちがどこまでの範囲なら可能かを伝えておくことで、無理のない範囲で子育ての支援ができます。



出典

東京都福祉局 保育料等の無償化について

大阪市

神戸市

公益財団法人生命保険文化センター 2023 年度 ライフマネジメントに関する高年齢層の意識調査 第III章 家族・人とのつながり 2．家族とのつながり （1）家族形態 ①同居家族 同居家族〔性別・年齢別〕（53ページ）、（2）家族および付き合いのある親族 ①家族および付き合いのある親族（56ページ）

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー