３人組バンドのＪＵＮ ＳＫＹ ＷＡＬＫＥＲ（Ｓ）がメジャーデビュー記念日の２１日、東京・西東京市の西武池袋線ひばりヶ丘駅の一日駅長に就任した。

自由学園（東京・東久留米市）の同窓生だった３人。ひばりヶ丘駅周辺は、バンド結成や音楽活動を行ったゆかりの地でもある。

駅長の制服に身を包んだボーカルの宮田和弥は「初めての経験。今年還暦を迎えて、このような機会を与えていただきうれしいです。この歳（とし）になって、バンドとして、出身のひばりヶ丘で一日駅長をやらせてもらうのは感慨深いです」と喜びに浸った。

ドラムスの小林雅之は「幼稚園の頃からこの駅を使っていますし、電車も好きですからうれしいですね。こういう日が来るとは思いませんでした」と感謝。ギターの森純太も「こういう格好をすると、気持ちがビシッとしますね。駅の中も見学させていただいたり、学生以来の社会科見学もできてウキウキしました」と声を弾ませた。

同地域を歌った名曲「Ｌｅｔ’ｓ Ｇｏ ヒバリヒルズ」（１９９０年）を発表しているが、宮田は「当時はまだＰＡＲＣＯがなかった。『階段おりると左にＢｏｏｋｓ Ｊ』という歌詞から始まるけど、お店も替わり、街の景色も随分と変わった。でも、ロータリーだったり（街の）形は変わっていない。今でもここに降り立つと、学生時代の当時を思い出しますね」。

２０１９年１０月から西東京市の第１号のＰＲ親善大使を務めており、２３年に西東京いこいの森公園でフリーライブ（１万人動員）が実現した。小林は「３年前に、ひばりヶ丘でライブをやらせてもらうこともできた。また（この街に）全国からお客さんが来てくれたらうれしいですね」と、地元の盛り上げに一役買うことを誓っていた。

一日駅長の就任式後、同駅前で手形除幕式を行った。