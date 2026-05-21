“歌舞伎町ナンバー１ホスト”として活躍したタレント・城咲仁が、家族ショットを公開した。

城咲は２１日までに自身のインスタグラムで「両家の両親が集まり 娘のお宮参りとお食い初めを行いました」と始め、娘を抱いた着物姿の妻に寄り添うショットをアップ。自身は黒のスーツに身を包み、両親も交えた家族集合写真も披露した。

投稿では、「もう、１００日経つのか 皆様のご協力もありスクスクと育っております 感謝申し上げます 最近良く笑う娘に溺愛しすぎて里帰りから戻ったばかりの娘の寝顔をずっとみてしまい ここ最近ずっと寝不足気味でした」と溺愛っぷりを吐露。幸せな毎日をつづった。

これに対してフォロワーからは「おめでとうございます」「かっこいいよ。立派な父親だな」「幸せが伝わって来て、心がほっこりします」「すっかりパパ＆ママの顔ね」などのコメントが寄せられている。

城咲は新宿・歌舞伎町のホストクラブでナンバー１に上り詰め、カリスマホストとして数多くのテレビ番組に出演。０５年タレントに転身した。妻でタレントの加島ちかえは、上戸彩やきゃりーぱみゅぱみゅのものまねで人気を集め、「志村けんのバカ殿様」などに出演した。２人は２０２１年４月に結婚し、２５年９月に加島の妊娠を報告した。