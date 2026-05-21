俳優の松坂桃李（37）が21日、都内で「タイガー魔法瓶」土鍋炊飯器20周年記念PRイベントに出席した。

昨年から同社のイメージキャラクターに就任。同社は数量シェア業界2位を誇る。今回は「料亭ごはん」を目指し、20周年の新商品を発売した。CMでは黒い着物に身を包み白飯をかき込む。

この日はCMにも使用した着物に羽織りを着て登場した。松坂は「五感で楽しめる撮影でした」と振り返った。昨年は朝食を抜いて撮影に臨んだが、今年のCMでも朝食を抜いて白米を堪能したという。

20周年にちなみ、20年前の自分について問われると「大学の進路で悩んでいた。煮え切らない悶々とした時間を送っていた」と告白。「その時代と比べると目標ははっきりしているし、準備しないといけないことも明確。いろいろなものが見えてきた」と変化を語った。

おにぎり型のオブジェをくす玉に見立てて割る演出も行い、中から炊飯器が登場。自ら茶わんに盛り、白米を試食した。「一粒、一粒が粒立っている。存在感があって、かみ応えがある」と炊きたての米を味わった。

その後は白米を使い、自らおにぎりを握った。普段からおにぎりを調理しているという。形を保つために、強めに何回も握るのが自らのスタイルだと明かした。

イベントでは、米の味を最大限引き出すために握る回数は3回と教えられた。実際に3回で握り「3回は不安だったんですが、全然違う。次から3回にします」と驚きながら、太鼓判を押した。