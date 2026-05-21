◇ナ・リーグ ドジャース ― パドレス（2026年5月20日 サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回の第1打席で先頭打者本塁打を放つと、投げては5回3安打無失点の力投で4勝目。4登板ぶりの二刀流解禁でチームを連勝に導き、首位を堅守した。

「みんなが良い打席をつくれている」

試合後にテオスカー・ヘルナンデスが笑顔を見せた。

大谷は初回の第1打席、相手先発・バスケスの初球、高め直球をフルスイングすると、高々と打ち上がった打球が中堅右に着弾。投打同時出場した試合では今季初めてとなる本塁打を放った。先頭打者アーチは今季3度目、通算27度目。初球を先頭打者本塁打にしたのは通算6本目で、登板日としてはメジャー初の快挙となった。

2戦連続で“デコピン”スパイク着用してマウンドにあがった。投げては3回まで完全投球を披露。しかし3―0の5回の投球前には係員2人がマウンドへ向かい、大谷が踏み出す左足付近を修復。しかし、先頭の6番・ジョンソンに左前へポテンヒットを打たれ、7番・カステラノスにも右前へ運ばれて無死一、三塁とされた。8番・ロレアノは投ゴロも三塁走者に気を取られ、二塁封殺の1アウトのみ。二盗と四球で1死満塁のピンチを迎えたものの、タティスを初球のスイーパーで遊ゴロ併殺に仕留めて無失点で乗り切った。抑えた瞬間には吠えた。

テオスカーは1−0の2回に迎えた第1打席。1死一、三塁のチャンスで右犠飛で打点を挙げた。そして3―0の9回に先頭で迎えた第4打席。ボールカウント2―2からパドレス４番手のR・マリナチオが投じた5球目のチェンジアップをはじき返すと、左中間席に打球を叩き込む６号ソロでトドメを刺した。

試合後のインタビューで「結果は良いんです。強くボールも打てて、全方向に打てているので調子が良いと思う。今の状態が続いてチームに貢献できればうれしい」と打撃の調子についてコメントした。

チームの打撃も復調してきている。「みんなが良い打席をつくれている。ムーキー（・ベッツ）にとっては良い試合になったね。打てない時でも良い打球を飛ばしていた。ショウヘイは今日ホームランも打ったね。ぼくたちみたいに下位打線がつながればこうなるよね。ブルペンも含めてチーム全体としても調子が良いね」とチームの好調ぶりをアピールした。