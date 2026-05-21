お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が20日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。MCの「かまいたち」山内健司（45）から過去の悪事を公表された。

芸人のファン対応についてトーク中、山内が「余談なんですけど、久保田さんは他のコンビに届いたファンレターを勝手に開けて電話したりしてましたからね」と明かした。

テーブルをたたき、「オマエ…」と久保田。「まあ言いますけどね…最初に謝っときます。先輩すみません、名前今から出すんで」と断った上で、「当時、麒麟・川島（明）さんへのファンレターがすごいあったのよ。忙しいし1枚ずつ見れない。で、（楽屋に）置いていくのよ。それを作業員のオバチャンとかが入れてしまうのよ、ゴミに」と状況を説明した。

「そんな悲しいことするなよ、と。熱い気持ちと魂で書いた文字が死んでいくじゃないかと。だから私は1枚だけ取りまして、書いてた番号にお電話しまして。まずつかみは“麒麟です”ということで…」と流ちょうに語ると、「やかましいわ！つかみになるか！」と濱家隆一からツッコまれた。

続いて、濱家も「あったあった…」と思い出し、「チケット売りしてたら、女の子が足早に俺のところに来て、“ご飯行こう、ご飯行こうってメールたくさん送ってくるのやめてください！…って山内さんに言っといてください”って」と暴露大会に。

「おい、言うなよ！」と苦笑いの相方をよそに、「山内さん、ファンのお誕生日会行ってたからね」とも。ブーメラン状態の山内は「1回だけよ。義理人情があったから」と釈明していた。