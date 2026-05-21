＜速報＞前年覇者の佐久間朱莉が首位タイでホールアウト 菅楓華、ルーキー・藤本愛菜もトップ
＜ブリヂストンレディス 初日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ 袖ヶ浦コース（千葉県）◇ 6732ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが進行している。
【ライブフォト】都玲華 沈める準備、整いました
前年大会覇者の佐久間朱莉が4バーディ・ノーボギーのラウンドをまとめ、4アンダーの首位タイでホールアウトした。同じく首位には、メルセデス・ランキング2位につける菅楓華、ルーキーの藤本愛菜が並んでいる。1打差の4位タイには、河本結、佐藤心結、ウー・チャイェン、吉田鈴らが続いている。米国女子ツアーから帰国参戦しているホステスプロの古江彩佳は、1アンダーの18位タイ。同じく米ツアー組の馬場咲希は6オーバーでホールアウトし、73位と出遅れた。2週連続優勝がかかるホステスプロの桑木志帆も、1アンダーの18位タイでホールアウトしている。 総勢120人が、賞金総額1億円、優勝賞金1800万円をかけて4日間を戦う。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞ ブリヂストンレディス リーダーボード
ブリヂストンレディス 初日の組み合わせ
古江彩佳がBSの未発表アイアンをテスト “1分刻み”を実現するコントロール性能に「惚れました！」
「大好き」なBSの大会で今季日本初戦 馬場咲希は同学年・菅楓華とのプレーも「楽しみ」
宮本勝昌はブリヂストン未発表アイアンでシニア優勝
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