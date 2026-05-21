プロ野球・DeNAは21日、『YOKOHAMA STAR☆NIGHT 2026』のスペシャルユニホームデザインを発表しました。

今回のイベントテーマは「BLUE BIRD ― 希望は、未来（そら）へ ―」。横浜を愛する人々が灯す“希望の光”が重なり合い、街中に希望が溢れたとき、未来の象徴である青い鳥は現れる、と語られており、深い青をベースに星がちりばめられたようなデザインとなっています。さらに正面などには羽をモチーフにしたグラフィック。ズボンは紺色で側面に水色のラインが引かれています。

このユニホームを見た筒香嘉智選手は「今年は横浜らしさを特に感じるユニホームで、とてもかっこいいと感じましたし、早くこのユニホームを着て皆さまの前でプレーしたいと思いました。キャプテンとしてチームを勝利に導けるよう全力で戦っていきたいと思います」とコメント。東克樹投手も「個人的にピンストライプで模様が描かれている斬新なデザインが気に入っています」と語っています。

このイベントは8月4日からの阪神戦3連戦で実施されます。