アソビシステム、VOLVE CREATIVEと資本業務提携 日本のカルチャーに基づくコンテンツの創出を強化
アソビシステムが、VOLVE CREATIVEとの資本業務提携を実施したことを発表した。アソビシステムによるVOLVEの株式取得を通じて行われたもので、日本のカルチャーに基づくコンテンツ創出の強化を目指す。
【写真】KAWAII LAB.が快進撃 アソビシステム中川悠介社長
VOLVEは、日本のさまざまな音楽シーンやサブカルチャーと向き合い続けてきたメンバーが集まり、音楽を起点としたIP創出に取り組むクリエイティブカンパニー。リアルとバーチャルの両軸で、アーティスト、クリエイター、プロジェクト、コミュニティなどを企画・制作し、日本発のカルチャーIP としてグローバルに展開していくことを目指している。
本提携により、VOLVEが持つ音楽制作、音楽IP企画、サブカルチャーへの知見と、アソビシステムが培ってきたアーティストプロデュースやカルチャー発信のノウハウを掛け合わせ、リアルとバーチャルを横断しながらグローバルに挑戦する音楽プレイヤーの創出を強化していくという。
アソビシステム代表取締役の中川悠介氏は「VOLVE CREATIVE の常に音楽の新しい可能性に挑戦し続ける姿勢にいつも刺激を受けています。今回の提携を通じて、両社がそれぞれ培ってきた経験やネットワークを活かし、新たな才能やコンテンツが世界へ広がっていく機会をともにつくってまいります」と伝えた。
また、VOLVE CREATIVE代表取締役CEOの外園栄太氏は「VOLVEが持つ音楽制作・IP 構築力、そして多様な音楽シーンに根ざした才能とのネットワークにアソビシステムが持つカルチャープロデュース力を掛け合わせることで、リアルとバーチャルの両軸で新しい日本発コンテンツを育てていきたいと考えています。グローバルに挑戦する音楽プレイヤーを増やし、日本のカルチャーに基づく音楽IP を国内外のファンへ届けられるよう、両社で取り組んでまいります」とコメントしている。
【写真】KAWAII LAB.が快進撃 アソビシステム中川悠介社長
VOLVEは、日本のさまざまな音楽シーンやサブカルチャーと向き合い続けてきたメンバーが集まり、音楽を起点としたIP創出に取り組むクリエイティブカンパニー。リアルとバーチャルの両軸で、アーティスト、クリエイター、プロジェクト、コミュニティなどを企画・制作し、日本発のカルチャーIP としてグローバルに展開していくことを目指している。
アソビシステム代表取締役の中川悠介氏は「VOLVE CREATIVE の常に音楽の新しい可能性に挑戦し続ける姿勢にいつも刺激を受けています。今回の提携を通じて、両社がそれぞれ培ってきた経験やネットワークを活かし、新たな才能やコンテンツが世界へ広がっていく機会をともにつくってまいります」と伝えた。
また、VOLVE CREATIVE代表取締役CEOの外園栄太氏は「VOLVEが持つ音楽制作・IP 構築力、そして多様な音楽シーンに根ざした才能とのネットワークにアソビシステムが持つカルチャープロデュース力を掛け合わせることで、リアルとバーチャルの両軸で新しい日本発コンテンツを育てていきたいと考えています。グローバルに挑戦する音楽プレイヤーを増やし、日本のカルチャーに基づく音楽IP を国内外のファンへ届けられるよう、両社で取り組んでまいります」とコメントしている。