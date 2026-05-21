「パドレス０−４ドジャース」（２０日、サンディエゴ）

ドジャースの大谷翔平投手は５回３安打無失点で４勝目。今季最短５回での降板となったが、メジャー９年目を迎えた右腕が対応力の高さを見せた８８球だった。

序盤からマウンドの硬さが合わなかったのか踏み出した足を滑らせるなど再三、足元を気にする場面があった。

３回まではフルカウントにする場面も多かったがパーフェクト投球。初めて走者を出した四回は１死一、二塁としたが最速１６０キロを計測し、無失点で切り抜けた。ただ４回までに７０球を投じていた。

５回にマウンドに上がる前にはグラウンドキーパーがマウンドの踏み出す位置の土を激しく掘って、黒い土を入れる場面もあった。ＮＨＫ ＢＳで解説を務めた今中慎二氏（元中日）は「硬すぎて柔らかくしているんじゃないですかね。大事なのは踏み出した足に踏ん張りが効くかですから」と説明。しかし、試合中にも関わらず、それまでとはマウンドの状況が大きく変わってしまった。

すると、微妙な変化が生じたのか、大谷は３−０の五回は、無死から連打と四球で１死満塁としてしまう。ここで１番・タティスＪｒを迎えた。

投手コーチがマウンドへ。ひと呼吸を置くと、初球に外角低めへスイーパーを投げきる。タティスを遊ゴロ併殺に仕留めると、珍しく激しく吠えた。４回までとはマウンドの状況が変わってもきっちり役割を果たした。

さらに５回の投球中には審判から指摘されたのか、何度もセットを気にする場面があった。それでも落ち着いた様子で投球。２０１８年からメジャーに挑戦している大谷が対応力の高さを見せた。

８８球を投げて今季最短となる５回で降板。連続イニング無失点を１６回に伸ばし、これで防御率０・７３とした。しかし、規定投球回に１イニング足りなかったが、今後も結果を残す未来が見える好投だった。