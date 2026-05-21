【PEZ×はぴだんぶいKey Charm】 5月中旬 発売 価格：各1,793円

イワヤは、「PEZ×はぴだんぶいKey Charm」を5月中旬に発売する。価格は各1,793円。

本商品は、キャンディ「PEZ」とサンリオの「はぴだんぶい」がコラボレーションしたキーチャーム。ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルの6人の男のコがデザインされた全6種がラインナップされている。

「PEZ」のアイコニックな形状が再現されており、各キャラクターのヘッドが大きくデザインされているほか、ダミーキャンディが出てくるギミックもある。なお、本商品のキャンディはダミーであり食べられない。

□「PEZ×はぴだんぶい」

「PEZ×はぴだんぶいKey Charm」ラインナップ

ポチャッコ タキシードサム けろけろけろっぴ バッドばつ丸 ハンギョドン あひるのペックル

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