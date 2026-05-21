サッカー・イングランド代表の再生の物語『ディア・イングランド / 逆境からのキックオフ』が、U-NEXTで6月1日より独占配信開始
U-NEXTは、2024年ローレンス・オリヴィエ賞で最優秀新作戯曲賞を受賞し、本国イギリスで社会現象を巻き起こしたナショナル・シアターの舞台作品を映像化した『ディア・イングランド / 逆境からのキックオフ』を2026年6月1日9時より独占配信開始する。
サッカー・イングランド代表の再生の物語『ディア・イングランド / 逆境からのキックオフ』が、U-NEXTで6月1日より独占配信開始
『ディア・イングランド / 逆境か らのキックオフ』は、2024年ローレンス・オリヴィエ賞で最優秀新作戯曲賞を受賞し、本国イギリスで社会現象を巻き起こしたナショナル・シアターの舞台作品を映像化。崩壊の淵にあった サッカーの母国・イングランド代表を独自のリーダーシップで希望の象徴へと変貌させた、実在の監督、ガレス・サウスゲートの再建の軌跡を重厚に描き出す。極限のプレッシャーや容赦ないメディアの批判と向き合いながら、EURO 2024での激闘と退任に至るまで、チームと国に希望と団結を呼び覚ましていく激動の8年間を綴る実話ベースの物語だ。
50年にもわたり期待外れの烙印を押され、負の歴史と国民の絶望を背負って崩壊寸前となっていたイングランド代表チーム。2016年、かつて自身のPK失敗というトラウマを抱える男、ガレス・サウスゲートが暫定監督に就任すると、彼は、スポーツ界に蔓延する有害なマッチョイズムを打破すべく、心理学者のピッパ・グレンジをチームに招聘。弱さを見せることを恐れず、選手の精神的成長を最優先するという常識を覆す改革を断行した。ピッチ上の熱狂だけでなく、選手やスタッフが抱える人間臭い葛藤や社会問題への眼差しをリアルに描写し、勝敗を超えた本当の勝利の意味を問いかける。
ジョセフ・ファインズの吹き替えを担当した安元洋貴
ジョディ・ウィッテカーの吹き替えを担当した田村睦心
ウィル・アンテンブリングの吹き替えを担当した八代拓
ガレス・サウスゲート役は、舞台版と同じく、ジョセフ・ファインズが務める。日本語吹替版では、安元洋貴、田村睦心、八代拓ら実力派声優陣が集結。なかでも無類のサッカー好きとして知られる安元洋貴が、自身の情熱を注ぎ込み、サウスゲート監督を熱演している。安本は、「スター選手を擁しながら結果が出ない時期が続いたイングランド代表。その過渡期を選手として支え、監督としてチームを再建させたサウスゲートは、どのような手腕でチームを強くしたのか、そのプロセスはこのドラマを通して知ることばかりでした。チームや社会、あるいは会社といった組織を俯瞰的に見るための学びが凝縮された、サッカーだけではない面白さがある一作です」とコメントしている。
■ストーリー
2016年、EURO 2016での歴史的敗退により崩壊の淵にあったイングランド代表。かつて自らも1996年の大会でPK失敗という消えない傷を負ったガレス・サウスゲートが暫定監督に就任する。長きにわたる期待外れの結果と、国民の絶望を背負った「負の歴史」を断ち切るため、彼はスポーツ界に蔓延する有害なマッチョイズムを打破すべく、心理学者のピッパ・グ レンジをチームに招聘。「弱さを見せること」を恐れず、思いやりや選手の精神的成長を最 優先するという、常識を覆す異例のチーム改革に着手する。極限のプレッシャー、容赦ないメディアの批判、そして幾多の敗北。2018年ワールドカップでの躍進から、EURO 2020でのPK戦の悲劇、そして2024年大会までの激動の8年間を通し、チ ームと国に「希望と団結」を呼び覚ましていく。彼らが見つけた「勝利の本当の意味」とは。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
ガレス・サウスゲート：ジョセフ・ファインズ（安元洋貴）
ピッパ・グレンジ：ジョディ・ウィッテカー（田村睦心）
ハリー・ケイン：ウィル・アンテンブリング（八代拓）
マーカス・ラッシュフォード：エデム・イタ・デューク（野津山幸宏）
ラヒーム・スターリング：フランシス・ラブホール（金子誠）
ブカヨ・サカ：アブドゥル・セッセイ（細川祥央）
ジュード・ベリンガム：ジェイコブ・グリーンウェイ（金城慶）
ジョーダン・ピックフォード：ジョシュ・バロー（斉藤隼一）
ハリー・マグワイア：アダム・ヒューギル（角田雄二郎）
ジョーダン・ヘンダーソン：デイヴィッド・シールズ（岡部悟）
デレ・アリ：ルイス・シェパード（早川剛史）
グレッグ・ダイク：ジェイソン・ワトキンス（松永郁歩）
スティーブ・ホーランド：ダニエル・ライアン（斎藤寛仁)
(C)LBP-TV 2 Limited 2026
サッカー・イングランド代表の再生の物語『ディア・イングランド / 逆境からのキックオフ』が、U-NEXTで6月1日より独占配信開始
50年にもわたり期待外れの烙印を押され、負の歴史と国民の絶望を背負って崩壊寸前となっていたイングランド代表チーム。2016年、かつて自身のPK失敗というトラウマを抱える男、ガレス・サウスゲートが暫定監督に就任すると、彼は、スポーツ界に蔓延する有害なマッチョイズムを打破すべく、心理学者のピッパ・グレンジをチームに招聘。弱さを見せることを恐れず、選手の精神的成長を最優先するという常識を覆す改革を断行した。ピッチ上の熱狂だけでなく、選手やスタッフが抱える人間臭い葛藤や社会問題への眼差しをリアルに描写し、勝敗を超えた本当の勝利の意味を問いかける。
ジョセフ・ファインズの吹き替えを担当した安元洋貴
ジョディ・ウィッテカーの吹き替えを担当した田村睦心
ウィル・アンテンブリングの吹き替えを担当した八代拓
ガレス・サウスゲート役は、舞台版と同じく、ジョセフ・ファインズが務める。日本語吹替版では、安元洋貴、田村睦心、八代拓ら実力派声優陣が集結。なかでも無類のサッカー好きとして知られる安元洋貴が、自身の情熱を注ぎ込み、サウスゲート監督を熱演している。安本は、「スター選手を擁しながら結果が出ない時期が続いたイングランド代表。その過渡期を選手として支え、監督としてチームを再建させたサウスゲートは、どのような手腕でチームを強くしたのか、そのプロセスはこのドラマを通して知ることばかりでした。チームや社会、あるいは会社といった組織を俯瞰的に見るための学びが凝縮された、サッカーだけではない面白さがある一作です」とコメントしている。
■ストーリー
2016年、EURO 2016での歴史的敗退により崩壊の淵にあったイングランド代表。かつて自らも1996年の大会でPK失敗という消えない傷を負ったガレス・サウスゲートが暫定監督に就任する。長きにわたる期待外れの結果と、国民の絶望を背負った「負の歴史」を断ち切るため、彼はスポーツ界に蔓延する有害なマッチョイズムを打破すべく、心理学者のピッパ・グ レンジをチームに招聘。「弱さを見せること」を恐れず、思いやりや選手の精神的成長を最 優先するという、常識を覆す異例のチーム改革に着手する。極限のプレッシャー、容赦ないメディアの批判、そして幾多の敗北。2018年ワールドカップでの躍進から、EURO 2020でのPK戦の悲劇、そして2024年大会までの激動の8年間を通し、チ ームと国に「希望と団結」を呼び覚ましていく。彼らが見つけた「勝利の本当の意味」とは。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
ガレス・サウスゲート：ジョセフ・ファインズ（安元洋貴）
ピッパ・グレンジ：ジョディ・ウィッテカー（田村睦心）
ハリー・ケイン：ウィル・アンテンブリング（八代拓）
マーカス・ラッシュフォード：エデム・イタ・デューク（野津山幸宏）
ラヒーム・スターリング：フランシス・ラブホール（金子誠）
ブカヨ・サカ：アブドゥル・セッセイ（細川祥央）
ジュード・ベリンガム：ジェイコブ・グリーンウェイ（金城慶）
ジョーダン・ピックフォード：ジョシュ・バロー（斉藤隼一）
ハリー・マグワイア：アダム・ヒューギル（角田雄二郎）
ジョーダン・ヘンダーソン：デイヴィッド・シールズ（岡部悟）
デレ・アリ：ルイス・シェパード（早川剛史）
グレッグ・ダイク：ジェイソン・ワトキンス（松永郁歩）
スティーブ・ホーランド：ダニエル・ライアン（斎藤寛仁)
(C)LBP-TV 2 Limited 2026